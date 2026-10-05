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Flávio Bolsonaro szenátor, Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia nyilatkozik a sajtónak a puccskísérlettel vádolt apja és társai bünetőperében hozott ítélet kihirdetése után Brazíliavárosban 2025. szeptember 11-én. A bírói testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte a háziőrizetben levő 70 éves politikust, aki fellebbezhet az ítélet ellen. Braga Netto tábornok, Bolsonaro korábbi védelmi minisztere és a 2022-es választások alelnökjelöltje 26 év börtönbüntetést kapott, Almir Garnier admirális 24 évet, Augusto Heleno tábornok 21 évet, Paulo Sérgio Nogueira tábornok pedig 19 évet.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

Jair Bolsonaro a fiát küldte harcba Inácio Lula da Silva ellen, nyert de nem eleget

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Egy októberi, második fordulóban dől el Brazíliában az elnökség sorsa. Lula da Silva elnök és a bebörtönzött korábbi államfő, Jair Bolsonaro fia sem tudott ötven százalék plusz egy szavazatot szerezni az első fordulóban, amelyet néhány százalékponttal Bolsonaro nyert meg. A radikális jobboldali jelölt édesanyja közben szenátor lett.

Egy mélyen megosztott Brazília járult vasárnap az urnákhoz. Az észak-déli ellentét jól látható a választási eredményeket tükröző térképen és az elnökválasztás elsőfordulós eredményén is.

A legutóbbi elnökválasztás után puccskísérlet miatt elítélt és bebörtönzött, radikális jobboldali Jair Bolsonaro fia, Flávió a 99 százalékos feldolgozottság alapján a szavazatok 47,1 százalékát kapta, míg a jelenlegi elnök, a 80 éves Inácio Lula da Silva valamivel kevesebbet, 45 százalékot ért el.

A brazil választási törvény értelmében, mivel egyik jelölt sem gyűjtötte be az 50 százalék +1 szavazatot, egy második fordulót is kell tartani és az időpontont október 25-re tűzték ki.

Flávio Bolsonaro abban bízik, hogy más jobboldali jelöltek támogatói is mögé állnak és így legyőzheti a veterán Lulát – Latin-Amerika szinte egyetlen baloldali elnökét.

A brazil radikális jobboldal a vártnál jobb eredményekkel zárta az elnökválasztással párhuzamosan tartott kongresszusi és kormányzóválasztásokat. A Bolsonaro-család pedig úgy tűnik, kezdi bebetonozni magát: a mostani elnökjelölt édesanyja a bebörtönzött Jair Bolsonaro felesége első ízben szenátori mandátumot nyert. A középső fiú, Carlos és felesége Michelle szintén bejutott a felsőházba.

A legkisebb Bolsonaro fiú pedig kongresszusi képviselő lesz. Brazília gazdaságilag legfontosabb és legnépesebb szövetségi államában, Sao Pauloban pedig Bolsonaro volt minisztere, Tarcísio de Freitas lesz a kormányzó.

A hétfő hajnalban közzétett eredményekből az is kiderült, hogy a most szavazásra bocsátott szenátusi helyek 63 százalékát a szélsőjobb szerezte meg.

Míg Bolsonaro azzal próbált támogatókat szerezni, hogy „véget kell vetni az elmaradott Lula-korszaknak”, a hivatalban lévő elnök Bolsonarónak a riói alvilághoz fűződő kapcsolatait emlegette. A 45 éves politikus azért is szeretne győzni, mert elnöki kegyelmet adhatna 27 év börtönre ítélt apjának.

Közben Lula azzal vádolta meg Donald Trump amerikai elnököt, hogy befolyásolni akarta a választásokat és „gyarmatosítani” akarja Brazíliát.

Az elnökválasztás mellett a 159 millió brazil választópolgár a kongresszusi alsóház 513 jelöltjéről és a szenátusi helyek közel kétharmadáról szavazott. Emellett 27 kormányzói helyről is döntött.

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