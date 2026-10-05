Kigyulladt egy hajó a Fekete-tengeren, halott is van

A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterekkel 11 tengerészt sikerült kimenteni. A román hatóságok egy mentőtutajon úszó holttestet is találtak, egy másik tengerész pedig eltűnt.

Az incidens nemzetközi vizeken, Románia exkluzív gazdasági övezetében történt, a Petrom-OMV által üzemeltetett Pescarus olajplatformtól néhány mérföldnyire, a Duna-deltában található Szentgyörgy településtől 30 mérföldnyire keletre.

A News.ro hírportál szerint a tengeri mentési és koordinációs központ (MRCC) hétfő délelőtt 11 óra körül kérte a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) közbelépését a Royad Mammadov nevű hajó mentéséhez a román tengeri olajplatformok térségében. A portál úgy tudja, a gabonaszállító török hajó az ukrán Izmajil folyami kikötőből indult Olaszország felé.

Az ARSVOM két mentőhajót indított útnak. A riasztást a gyorsabb hajókkal rendelkező román parti őrség is megkapta, a román hírforrások szerint ők érkeztek elsőként a térségbe.

Három sebesültet a belügyminisztérium helikopterei szállítanak kórházba, a török hajó legénységének többi nyolc kimentett tagját a térségbe küldött mentőhajók vették fedélzetükre – közölte a román tengerészeti hatóság.

Július 21-én egy libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren, a román gazdasági övezetben. Akkor nem volt halálos áldozat, viszont három tengerészt égési sérülésekkel kellett kórházba szállítani.