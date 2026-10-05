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Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Szabadtéri tüzek – most már könyörgőre fogja a katasztrófavédelem

Infostart / MTI

Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a honlapján hétfőn.

Azt írták, hogy több portát érintő tűz keletkezett vasárnap délután a Békés megyei Kunágotán, ahol gaz, avar és száraz fű égett. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A tűzesetben egy ember megsérült, őt a mentők a helyszínen ellátták.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében húsz alkalommal kellett beavatkozniuk vasárnap a hivatásos tűzoltóknak égő növényzet miatt. Tállyán három hektárnyi száraz fű, bozótos és erdő aljnövényzete veszett oda, a tüzet a szerencsi tűzoltók kéziszerszámokkal és háti permetezőkkel oltották el. Farkaslyuknál pedig három hektáron égett a növényzet, a lángokat az ózdi egységek fékezték meg.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Rétközberencsen fél hektáron, foltokban égett az aljnövényzet, Kékcsén ezer négyzetméteren lángolt a vegetáció, Újfehértónál ötszáz, Tiszanagyfalu-Virányosnál négyszáz, Kisvárdán kétszáz négyzetméteren gyulladt meg a száraz fű. A tüzeket a nyíregyházi és a kisvárdai hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati és a rakamazi önkéntes tűzoltók oltották el.

A közlemény szerint száraz fű és aljnövényzet égett a Csongrád-Csanád megyei Nagytőkén vasárnap délben, Derekegyház térségében pedig kétezer négyzetméteren gyulladt ki az aljnövényzet és a nádas a 45-ös főút mentén. A lángokat a szentesi tűzoltók fékezték meg.

A Somogy megyei Somban két hektáron pusztított a tűz vasárnap délután, a település kishegyi részén. A lángokat, amelyek egy présházat is felemésztettek, a siófoki hivatásos és a tabi önkormányzati tűzoltók fékezték meg.

A nagykunsági Karcagon négy hektáron égett a cserjés aljnövényzet vasárnap délután, a lángok a közeli vasúti pálya forgalmát is veszélyeztették. A karcagi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók három vízsugárral avatkoztak be.

A Nógrád megyei Hugyag közelében száraz fű és bozótos égett ötszáz négyzetméteren. A tüzet a szécsényi hivatásos tűzoltók vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal oltották el - áll a közleményben.

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