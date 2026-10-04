ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Légikatasztrófa Németországban

Infostart / MTI

Lezuhant egy kisrepülőgép a németországi Baden-Württemberg tartományban található Gundelsheim települése mellett vasárnap, a kiégett roncsban két holttestet találtak.

A hatóságok tájékoztatása szerint a leszállni készülő kisgép előbb egy kerítést, majd pedig egy fa lombjait súrolta, míg végül a földnek csapódott egy szőlőültetvényen. A gép teljességgel kiégett.

Az első információk szerint ketten voltak a fedélzetén. Egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a balesetet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Légikatasztrófa Németországban

lezuhant repülő

baden-württemberg

kisrepülőgép

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb helyen sikeres az állandó turisztikai adó – a szakértő szerint még több városban bevezethetik

Újabb helyen sikeres az állandó turisztikai adó – a szakértő szerint még több városban bevezethetik
Öt euró hozzáférési díjat szedett Velence az odalátogatóktól április és július között, azonban ez nem állította meg a túlturizmust a népszerű olasz városban – mondta el az InfoRádióban Kiss Róbert Richárd. A turisztikai szakértő hozzátette: a jövőben több európai város is tervez adót vagy belépési díjat szedni a turistáktól. Beszélt ezek hatásairól is.
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymás tenyerébe csapott Merz és Zelenszkij, több milliárdos eurós német segítséget kap Ukrajna

Egymás tenyerébe csapott Merz és Zelenszkij, több milliárdos eurós német segítséget kap Ukrajna

Friedrich Merz német kancellár vasárnap Kijevbe látogatott, ahol újabb 1 milliárd eurós katonai támogatási csomagot jelentett be Ukrajna számára, miközben orosz dróntámadások rázták meg az ukrán fővárost. A látogatás során a német vállalatok összesen 6,6 milliárd euró értékben kötöttek megállapodásokat Ukrajnával - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Miért nevezetes nap, nemzeti gyásznap október 6-a? Az aradi vértanúkra emlékezünk

Miért nevezetes nap, nemzeti gyásznap október 6-a? Az aradi vértanúkra emlékezünk

Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Footage shows a drone hitting the Pivnichyi (Northern) Bridge as vehicles move across it, creating a large fireball.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 20:05
Vizsgálat indult Orbán Viktor nagy kritikusa ellen Brüsszelben
2026. október 4. 18:53
Egy lövedék boríthatja megint az olajárat
×
×