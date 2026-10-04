Légikatasztrófa Németországban

A hatóságok tájékoztatása szerint a leszállni készülő kisgép előbb egy kerítést, majd pedig egy fa lombjait súrolta, míg végül a földnek csapódott egy szőlőültetvényen. A gép teljességgel kiégett.

❗Kleinflugzeug bei Heilbronn abgestürzt Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Insassen wurden tot in der ausgebrannten Maschine in einem Weinberg bei Gundelsheim gefunden, wie die Polizei bestätigte. Die Maschine habe im Landeanflug gegen 12.00 Uhr zunächst einen Zaun und dann einen Baum gestreift. Anschließend sei sie in einem Weinberg abgestürzt und dort ausgebrannt. Neben den Toten hätten sich nach ersten Erkenntnissen keine weiteren Menschen in dem Kleinflugzeug befunden. Die Unglücksursache ist unklar. Polizei und Experten haben die Ermittlungen aufgenommen.