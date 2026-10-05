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Nyitókép: A. Martin UW Photography/Getty Images

Valami megtört a magyar cégeknél

Infostart / MTI

Megtorpant a harmadik negyedévben a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásainak lendületes javulása, amely a második negyedévet jellemezte, de a kkv-k még mindig optimisták előrejelzéseikben a K&H Bank kkv bizalmi indexének legfrissebb adatai szerint.

A K&H Bank az MTI-hez eljuttatott közleményében az írta, hogy a harmadik negyedévben 7 pontot csökkent az index értéke az előző negyedévhez képest, amely így 6 ponton áll. Bár az előző két negyedév közötti 21 százalékpontos szárnyalásból egyharmadot korrigált az index, a mutató továbbra is a pozitív tartományban maradt.

Emlékeztettek: a mutató történetében a második negyedév áttörést hozott: az elmúlt 5 év negatív trendje fordult át – ugrásszerű növekedést követően – tartósan optimista tartományba.

A közlemény idézi Rammacher Zoltánt, a K&H lakossági- és kkv-szegmens marketingvezetőjét, aki arról beszélt, hogy az elmúlt negyedév összetett kihívások elé állította a kkv-szektort. A mezőgazdaságot sújtó hőhullámok és a drasztikus aszály, a Paksi Atomerőmű blokkleállása miatti energiabiztonsági kockázatok, valamint a nagy tavak alacsony vízállásának negatív turisztikai hatása is növelte cégek kockázatait. E rendkívüli tényezők tükrében a mutatók mérséklődése szinte törvényszerű – tette hozzá.

Ágazati bontásban - a szolgáltatási szektor kitartóan optimista (11 pont), az ipari index 19 pontról 3 pontra, míg a kereskedelmi index 15 pontról 1 pontra csökkent. A mezőgazdasági szektor szereplői látják legkevésbé derűsen a következő egy évet (0 pont).

Regionálisan egységes a korrekció: továbbra is Kelet-Magyarország magasan a legbizakodóbb terület az országban (11 pont), ezután következik Közép-Magyarország (5 pont), majd Nyugat-Magyarország (3 pont) – írták.

Cégméret szerinti megoszlásban kinyílt az olló. Míg az árbevételt nézve a legnagyobbak a legbizakodóbbak a következő egy év tekintetében (10 pont), a közepes méretű vállalkozások hangulata romlott leginkább (-1 pont) – tájékoztattak.

A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik.

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