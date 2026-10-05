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Kávébab, darált kávé és kész kávé egy képen.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Napi hány kávé fér bele? A pörkölőmester megmondja

Infostart / InfoRádió

Szeptember 29-én ünneplték a kávé világnapját. Nezvál Máté, a 42 Coffee kávépörkölő mestere az InfoRádióban elmondta: mostanában a különlegesebb, úgynevezett specialty kávéfajták népszerűek, az otthoni kávéfőzéshez pedig a filteres kávékat ajánlja fogyasztásra.

Évek óta jelen van, de mostanra már felerősödött Magyarországon is a harmadik hullámnak nevezett „specialty grade” kávék fogyasztása, ami Nezvál Máté szerint nagyobb elmozdulást jelent a magasabb minőségű kávék irányába, most már például szállodaláncokban is lehet találkozni a kávékultúra ezen szintjével.

A „specialty” kifejezés a zöld kávéknak a minősítésére vonatkozik, miszerint nyers kávénak hibátlannak kell lennie. Ahhoz, hogy ezt a minősítést egy termék megkapja, a 100 pontos nemzetközi kávéértékelési skálán (SCA) legalább 80 pontot kell elérnie. Vagyis nemcsak fizikálisan kell hibátlanoknak lennie a szemeknek, hanem nagyon magas ízkomplexitást és ízvilágot is kell képviselniük – magyarázta a pörkölőmester, megjegyezve: az ilyen fajtákat általában világosabbra pörkölik, hogy a füstös, keserű ízekkel „ne takarják be” az igazán kiváló aromákat.

Az otthoni kávékészítéssel kapcsolatban Nezvál Máté elmondta: aki jó presszót szeretne, egy jó minőségű, őrlővel felszerelt karos géppel érheti el a legjobb eredményt. Nagyon népszerű a kapszulás kávé az egyszerűsége miatt, és ha nem is a legkörnyezetbarátabb, legolcsóbb megoldás, de legalább állandó eredményt lehet vele elérni, és az elkészítése nem igényel semmilyen szaktudást. Ár-érték arányban szerinte a filteres kávé a legjobb otthonra.

„Egy filteres kávéval ugyan nem kapjuk meg azt a sűrű, intenzív ízvilágot, mint egy eszpresszóval, viszont egészen elképesztő ízeket és aromákat nyerhetünk ki így a kávénkból, amellett, hogy a koffeintartalma is a sokszorosa lehet egy presszónak” – mondta. Mindazonáltal a tapasztalatai szerint még mindig talán a teljesen automata kávégépek, valamint a kotyogó hódít a magyar háztartásokban leginkább, de lassan mozdul a piac a filteres és a presszógépek felé.

A kávéfogyasztást illetően a szakember megjegyezte: általában az első csésze kávé a nap kezdetéhez kötődik, de ő azt ajánlja, hogy legalább egy nagy pohár vizet igyunk meg előtte, de inkább többet is, hiszen az éjszaka folyamán folyadékot veszítünk, amit előbb érdemes pótolni. A kutatások jelen állása szerint a mértékletes kávéfogyasztás nemhogy egészségtelen, hanem kifejezetten egészséges lehet, és akár csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is – jegyezte meg Nezvál Máté.

Az arany középút a két-három kávé naponta, ami teljesen rendben van. Ezen túlmenően mindenkinek a saját szervezete fogja megszabni azt, hogy mennyit ihat vagy hogy mennyi esik jól – fogalmazott.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

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Kezdőlap    Életmód    Napi hány kávé fér bele? A pörkölőmester megmondja

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