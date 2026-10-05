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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nagyot változott a helyzet: ezt mutatja a szeptemberi hiány

Infostart / MTI

Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az első kilenc havi deficit 5261,9 milliárd forintot tett ki - jelentette hétfőn a Pénzügyminisztérium (PM). A tárca vezetője, Kármán András Facebook-bejegyzésében a költségvetés alakulásának biztató trendjére hívta fel a figyelmet.

A kilenc havi hiányt augusztusban 2186,9 milliárd forinttal növelték a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások. Enélkül az első kilenc havi hiány 3075,0 milliárd forint volt, 253,7 milliárd forinttal kisebb, mint 2025 azonos időszakában – tette hozzá gyorstájékoztatójában a PM.

A tavalyinál kisebb szeptemberi hiányt többek között az okozza, hogy a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 61 százalékkal csökkentek tavaly szeptemberhez képest, amelyben szerepet játszottak átmeneti tényezők is. A közüzemi szolgáltatások támogatása 154 milliárd forinttal teljesült alacsonyabban az egy évvel korábbinál, amit a kifizetések hónapok közötti eltérő ütemezése okozott. Ezzel ellentétesen hiánynövelő hatással járt, hogy a Modernizációs Alaptól júliusban érkező 195 milliárd forint kikerült a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei közül.

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egyetlen hónap most sem lehet végső mérce, a havi számokban mindig vannak egyszeri hatások. Biztatónak nevezte, hogy a kiadási fegyelem tartósan beépül a számokba, és hogy a kamatkiadások az év első kilenc hónapjában 726 milliárd forinttal mérséklődtek a tavalyihoz képest. A költségvetés helyzete ettől még nehéz és bőven van tennivaló, de a munka iránya helyes, és az eredményei kezdenek megmutatkozni - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a kilenc havi halmozott hiány első ránézésre magas, ám ennek nagyobb részét egy korábban is jelzett, egyszeri tétel okozza: augusztusban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközhöz (RRF) kapcsolódó előfinanszírozás 2187 milliárd forintos összege. Ez technikai, uniós forrásokhoz kötődő kiadás, amely időben megelőzi a hozzá tartozó bevételt.

Megerősítette: ha ezt az egyszeri hatást kivesszük, tisztábban látszik a valódi folyamat: az RRF-előfinanszírozás nélkül a kilenc havi hiány 254 milliárd forinttal alacsonyabb a tavalyinál.

„Ez azt jelenti, hogy az év első három hónapjának kiemelkedően magas, még a Fidesz által, a választások előtt felpörgetett költekezését az azóta eltelt hónapokban nemcsak ledolgoztuk, hanem a tavalyi szint alá is vittük. A takarékosabb gazdálkodás tehát nemcsak egy-egy hónapban, hanem az év egészét nézve is tetten érhető” – írta bejegyzésében a pénzügyminiszter.

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Kezdőlap    Gazdaság    Nagyot változott a helyzet: ezt mutatja a szeptemberi hiány

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