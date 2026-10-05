Nagyot változott a helyzet: ezt mutatja a szeptemberi hiány

A kilenc havi hiányt augusztusban 2186,9 milliárd forinttal növelték a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások. Enélkül az első kilenc havi hiány 3075,0 milliárd forint volt, 253,7 milliárd forinttal kisebb, mint 2025 azonos időszakában – tette hozzá gyorstájékoztatójában a PM.

A tavalyinál kisebb szeptemberi hiányt többek között az okozza, hogy a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 61 százalékkal csökkentek tavaly szeptemberhez képest, amelyben szerepet játszottak átmeneti tényezők is. A közüzemi szolgáltatások támogatása 154 milliárd forinttal teljesült alacsonyabban az egy évvel korábbinál, amit a kifizetések hónapok közötti eltérő ütemezése okozott. Ezzel ellentétesen hiánynövelő hatással járt, hogy a Modernizációs Alaptól júliusban érkező 195 milliárd forint kikerült a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei közül.

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egyetlen hónap most sem lehet végső mérce, a havi számokban mindig vannak egyszeri hatások. Biztatónak nevezte, hogy a kiadási fegyelem tartósan beépül a számokba, és hogy a kamatkiadások az év első kilenc hónapjában 726 milliárd forinttal mérséklődtek a tavalyihoz képest. A költségvetés helyzete ettől még nehéz és bőven van tennivaló, de a munka iránya helyes, és az eredményei kezdenek megmutatkozni - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a kilenc havi halmozott hiány első ránézésre magas, ám ennek nagyobb részét egy korábban is jelzett, egyszeri tétel okozza: augusztusban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközhöz (RRF) kapcsolódó előfinanszírozás 2187 milliárd forintos összege. Ez technikai, uniós forrásokhoz kötődő kiadás, amely időben megelőzi a hozzá tartozó bevételt.

Megerősítette: ha ezt az egyszeri hatást kivesszük, tisztábban látszik a valódi folyamat: az RRF-előfinanszírozás nélkül a kilenc havi hiány 254 milliárd forinttal alacsonyabb a tavalyinál.

„Ez azt jelenti, hogy az év első három hónapjának kiemelkedően magas, még a Fidesz által, a választások előtt felpörgetett költekezését az azóta eltelt hónapokban nemcsak ledolgoztuk, hanem a tavalyi szint alá is vittük. A takarékosabb gazdálkodás tehát nemcsak egy-egy hónapban, hanem az év egészét nézve is tetten érhető” – írta bejegyzésében a pénzügyminiszter.