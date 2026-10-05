Lövedék csapódott a buszba a határon, egy határőr is megsérült

Az incidens a Palanka-Majaki-Udobne határátkelő közelében történt. A földbe csapódást követően a lövedék felpattant, és a sorompó közelében eltalálta az autóbuszt és a határőrök egyik útlevélellenőrző fülkéjét. A határátkelőhely működését ideiglenesen felfüggesztették.

Az orosz erők napközben csapásmérő drónnal támadtak egy többszintes lakóépületet a közép-ukrajnai Zsitomir megyében lévő Berdicsivben – tájékoztatott Vitalij Bunecsko, a régió kormányzója. „A támadás következtében a negyediktől a kilencedik emeletig lakások rongálódtak meg. Az esetleges halálos áldozatokról és sebesültekről a hatóságok még pontosítják az információkat” – közölte a Telegramon.

Vadim Ljah, a Donyeck megyei Szlovjanszk katonai közigazgatásának vezetője arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg három légicsapást mért hétfőn a városra és környékére, egy ember meghalt, hárman megsebesültek, köztük egy gyerek.

Az ukrán vezérkar jelentése szerint az ukrán erők Donyeck megye megszállt részében csapást mértek egy pilóta nélküli légi eszközök indítására szolgáló helyszínre és az orosz hadsereg egyik kommunikációs csomópontjára.

Az ukrán védelmi minisztérium adatai szerint az ukrán nagy hatótávolságú műveletek következtében Oroszország olajfinomító kapacitásának több mint 51 százaléka vált működésképtelenné – jelentette ki Jevhenyij Hmara védelmi miniszter a tárcája által kiadott közleményben.

„A hírszerzés, valamint a vezérkar és a védelmi minisztérium elemzői felmérték a biztonsági és védelmi erők közelmúltbeli nagy hatótávolságú csapásainak következményeit. Az ellenség kapacitásának több mint fele működésképtelenné vált. Ez a gondosan megtervezett, tervszerű és rendszeres műveletek eredménye, amelyek célja az orosz hadigépezet felőrlése és hadiipari-gazdasági potenciáljának megsemmisítése” – emelte ki.

Hmara rámutatott, hogy csupán a közelmúltban támadás érte a többi között a moszkvai, a jaroszlavli, az uszty-lugai, a permi, az iljszki, a szaratovi és a szizranyi olajfinomítót.

„Az olajfinomító-kapacitás 51 százalékának kiesése jelentős csapás az ellenség gazdaságára, valamint arra a képességére, hogy folytassa az agressziót és ellássa csapatait. Nagy hatótávolságú csapásainkkal továbbra is Oroszország területére visszük át a háborút” – hangsúlyozta.

A miniszter szerint a védelmi minisztérium egyik prioritása a nagy hatótávolságú csapásmérő drónok alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a mélyen Oroszország belsejében lévő célpontok támadását.

„Idén háromszorosára növeltük a gyártást és a beszerzéseket. Ez még nem a végső határ. A nagy hatótávolságú csapásmérő képességeinket a jövőben is tovább bővítjük” – ígérte a tárcavezető.