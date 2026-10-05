Sebesség – Újabb rossz hír MÁV-tól

A sebességkorlátozás a végleges műszaki megoldás kidolgozásáig marad érvényben a híd biztonságos fenntartása érdekében – tartalmazza a közlemény.

Azt írták: a hídon korábban azonosított szerkezeti hiba miatt fokozott felügyeletet rendeltek el, és szeptember 8-tól 60 kilométer/órás sebességkorlátozást vezettek be. Bár a szerkezet állapotromlása lassult, a folyamat nem állt meg teljes mértékben, ezért rendelték el az 50 kilométer/órás korlátozást egy 500 méteres szakaszon.

A vasúttársaság a szakértői vélemények véglegesítését követően haladéktalanul intézkedik a helyreállításról.

A pályafenntartási és hidász szakértők maximum három naponta felülvizsgálatokat végeznek a hídon. A szerkezeti hiba okát, az állapotromlás megállításához, majd az elhárításához szükséges beavatkozásokat külső mérnökcég bevonásával határozzák meg.

A mérnöki szakvélemény várhatóan november második felére készül el.

Ha szükségessé válik, akkor az eddigieknél is nagyobb mértékű korlátozást vezetnek be a helyreállítás elvégzéséig – olvasható a társaság közleményében.