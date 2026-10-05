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Hantosi István, a testület Tisza párti elnöke az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

NVVH – megvan a három fontos név, de még nem árulják el

Infostart / MTI

Kijelölte az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága azokat, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) még betöltetlen három elnökhelyettesi posztjára pályázókat, akiknek meghallgatását kezdeményezi a héten – tájékoztatott a bizottság elnöke a testület hétfői, zárt ülése után.

Hantosi István (Tisza) emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés augusztus 28-án a bizottság javaslatára megválasztotta az NVVH elnökét, Unger Annát, és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint, azonban a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, és újakat írtak ki.

Közölte: az eljárás és a meghallgatások is zártak, ezért sem a pályázók számát, sem a pályázók nevét nem árulhatja el. Ennek oka, hogy olyan személyek pályázhatnak, akiknek a szakmai előmenetelét, életét, múltját érinti a pályázatuk – tette hozzá.

A bizottsági elnök annyit elmondott, hogy ezen a héten mind a három elnökhelyettesi poszt kijelölt pályázóit meghallgatják, és várhatóan jövő hétfőn fognak dönteni arról, kiket terjesztenek az Országgyűlés elé.

A bizottság szeptember 9-i ülésén döntött arról, hogy a pályázatot két módosítással, de a korábbi szempontrendszer alapján írják ki. A két ügyészi elnökhelyettesi pozíció kapcsán szerintük az előző kiírásban félreértésre adott okot az a kitétel, hogy a tisztséget betöltők beosztott ügyészként fogják ellátni a feladataikat, ezért az új kiírásból kikerült a beosztott szó, pontosították továbbá, hogy milyen típusú erkölcsi bizonyítványt kell benyújtaniuk a pályázóknak.

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Kezdőlap    Belföld    NVVH – megvan a három fontos név, de még nem árulják el

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