ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.65
usd:
328.23
bux:
140877.52
2026. október 5. hétfő Aurél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Fazekas Magdolna

Infostart / MTI

Kilencvenhárom éves korában, október 4-én elhunyt Fazekas Magdolna Munkácsy-díjas festőművész - közölte a Szolnoki Művésztelep hétfőn a Facebook-oldalán.

Bejegyzésükben Fazekas Magdolnát a Szolnoki Művésztelep ikonjának nevezték. „Hosszú, termékeny élete során a szépségben kereste Isten közelségét, legyenek áldottak a léptek, amelyek a Teremtője felé vezetik” – búcsúztak tőle.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere Facebook-oldalán arról írt, hogy a város saját halottjának tekinti a festőművészt. „Egy nehéz, ugyanakkor fantasztikus életút az övé” – fogalmazott. Minden alkotásában erős érzelmek láthatók, amelyek vonzzák a tekintetet – jegyezte meg.

Szolnok számára nem csupán kiváló alkotó volt Fazekas Magdolna, hanem a város és a Szolnoki Művésztelep ikonja – tette hozzá.

A Szolnoki Művésztelep oldalán olvasható, hogy Fazekas Magdolna 1933. március 4-én született Kispesten. 1952-1958 között végezte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán. Mesterei Bencze László és Fónyi Géza voltak. 1958-ban szerepelt először műveivel a Fiatal Képzőművészek Stúdiója kiállításán, ettől az évtől a Szolnoki Művésztelep tagjaként részt vett a művésztelep valamennyi bel- és külföldi kiállításán, valamint rendszeresen szerepelt műveivel hazai országos és külföldi tárlatokon .

Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, a Magyar Vízfestők Társaságának, a T-ART Alapítványnak, valamint a Szolnoki Művészeti Egyesületnek.

Számos díjat érdemelt ki, 1998-ban kapta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat, 2013-ban neki ítélték a Magyar Arany Érdemkeresztet, 2020-ban Munkácsy Mihály-díjas lett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt Fazekas Magdolna

gyász

halálhír

festőművész

munkácsy-díj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt

Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt

A kormányváltás óta sokszorosára emelkedett a személyes érintettség miatt kezdeményezett felszólalások száma az Országgyűlésben. Ennek következtében egyre többször keletkezik konfliktus a felszólaló és a házvezetés között arról, hogy valójában mi a személyes érintettség.
 

NVVH – megvan a három fontos név, de még nem árulják el

Gyanúsítottként hallgathatják ki Magyar Pétert

A Megafon támogatói szerkezetéről posztolt Magyar Péter

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkapták a figyelmeztetést a magyar autósok: vészesen közeleg a határidő - Több mint 32 ezer rendszámot kell lecserélni

Megkapták a figyelmeztetést a magyar autósok: vészesen közeleg a határidő - Több mint 32 ezer rendszámot kell lecserélni

November 30-ig még 32 325 olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá - derül ki a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleményéből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, feltörték a központi népesség-nyilvántartót: 8,8 millió ember adatait lophatták el

Kiderült, feltörték a központi népesség-nyilvántartót: 8,8 millió ember adatait lophatták el

A hatóságok azonnal átfogó vizsgálatot indítottak, az elkövetők kiléte azonban egyelőre ismeretlen.

BBC
Business Sport Travel Science
Spanish PM Sánchez calls early election after housing protests

Spanish PM Sánchez calls early election after housing protests

Sánchez says Spain will head to the polls on 29 November after recent defeats on measures aimed at addressing the country's housing crisis.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 18:12
Ifj. Vidnyánszky Attila: „Ami valódi és igaz, az felértékelődik”
2026. szeptember 30. 21:58
Átadták az MMA tagozati díjait – Kilenc művészeti ág képviselői kaptak elismerést
×
×