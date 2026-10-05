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Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Átláthatóvá tette vagyoni helyzetét az NVVH vezetése

Infostart / MTI

Közzétették a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének és alelnökének vagyonnyilatkozatát az Országgyűlés honlapján.

A parlament még augusztus végén választotta az NVVH elnökének Unger Anna politológust, a hivatal nyomozati elnökhelyettesének pedig Tasnády Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészét. Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól.

Unger Anna vagyonnyilatkozata szerint Bicskén rendelkezik egy 145 nm-es családi házzal. Jelentős megtakarítása nincs, 25 ezer forinttal rendelkezik a folyószámláján és 1,2 millió forintja van készpénzben, viszont 7 850 000 forintos tartozása van egy hitelintézettel szemben.

Unger Anna a megelőző három évre vonatkozó jövedelemnyilatkozatában feltünteti az ELTE egyetemi docenseként, havi 745 ezer forint fizetésért végzett munkáját, a Partizán szakértőjeként 2026. február és április vége között kapott havi 100 ezer forintot, valamint Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont publicistájaként 2023. január-szeptember között kapott havi 60 ezer forintot is.

A jövedelemnyilatkozat szerint Unger Anna az NVVH elnökeként mintegy 5 millió forintos juttatást kap.

Tasnády Katalinnak vagyonnyilatkozata szerint Budapesten van négy lakása, amelyek közül kettőnek csak részben tulajdonosa, emellett Pócsmegyeren felerészben tulajdonol egy szántót is. Az NVVH elnökhelyettese a II. kerületben 4/5-öt részben tulajdonosa egy 77 nm-es lakásnak, emellett a XIII. kerületben tulajdonosa egy 39 nm-es és egy 31 nm-es, valamint egyharmad részben egy 78 nm-es lakásnak is.

Értékpapírban 15 millió forintot tart és több mint 22 millió forintos megtakarítása van lakossági számlákon, tartozása nincs.

A megelőző három évre vonatkozó jövedelemnyilatkozatában Tasnády Katalin havi 1,5 millió forintos fizetésért végzett ügyészi munkakörét tünteti fel.

Az NVVH elnökhelyetteseként havonta közel 4 millió forintos juttatásban részesül.

Gazdasági érdekeltségről sem az elnök, sem az elnökhelyettes nem nyilatkozott, ahogyan nagy értékű ingóságokat sem szerepeltetnek vagyonnyilatkozatukban.

Az NVVH-ról szóló törvény szerint a hivatal elnökének és elnökhelyettesének a megválasztását követően, majd azt követően évente kell vagyonnyilatkozatot tenni az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. Az Országgyűlés honlapja szerint mindkét nyilatkozatot október 1-jén véglegesítették.

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Kezdőlap    Belföld    Átláthatóvá tette vagyoni helyzetét az NVVH vezetése

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