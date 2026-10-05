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Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök nyilatkozik a madridi kormányfői rezidencián, a Moncloa-palotában 2021. június 22-én, miután a kormány részlegesen megkegyelmezett kilenc katalán függetlenségpárti vezetőnek. A politikusokat a 2017 októberében alkotmányellenesen megrendezett katalán népszavazás és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt 9-től 13 évig tartó börtönbüntetésre ítélték, a kegyelem a börtönbüntetésre vonatkozik, a közügyektől eltiltásra nem.
Nyitókép: MTI/AP/Paul White

Rendkívüli televíziós beszéd után előre hozott választások jönnek Spanyolországban

Infostart / MTI

Pedro Sánchez miniszterelnök tett bejelentést.

Előre hozott parlamenti választások kiírását jelentett be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében hétfőn Madridban.

Mint mondta, a kormány délelőtt összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról, és a parlamenti választások hivatalos kiírásáról november 29-ére, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Hozzátette: döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta VI. Fülöp spanyol királyt.

A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt. Kormányzati források a hétvégén utaltak arra, hogy Pedro Sánchez mérlegeli ezt a lehetőséget, miután a parlament alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak.

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Kezdőlap    Külföld    Rendkívüli televíziós beszéd után előre hozott választások jönnek Spanyolországban

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Spanish prime minister calls snap election after housing protests

Spanish prime minister calls snap election after housing protests

Pedro Sanchez's announcement comes after his series of measures to tackle the housing crisis was defeated in parliament on Friday.

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