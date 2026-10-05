Rendkívüli televíziós beszéd után előre hozott választások jönnek Spanyolországban

Előre hozott parlamenti választások kiírását jelentett be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében hétfőn Madridban.

Mint mondta, a kormány délelőtt összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról, és a parlamenti választások hivatalos kiírásáról november 29-ére, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Hozzátette: döntéséről a nyilvános bejelentés előtt tájékoztatta VI. Fülöp spanyol királyt.

A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt. Kormányzati források a hétvégén utaltak arra, hogy Pedro Sánchez mérlegeli ezt a lehetőséget, miután a parlament alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak.