Vizsgálat indult Orbán Viktor nagy kritikusa ellen Brüsszelben

Az év elején elindult eljárás azt vizsgálja, miként alakult az Európai Parlamentben dolgozó gyakornokok felügyelete abban az időszakban, amikor Verhofstadt az ALDE frakció elnöke volt (2009–2019) – írja az economx.hu.

A politikus jogi képviselői tisztázták, hogy az OLAF egyelőre csak tájékoztatást kért a gyakornokok alkalmazásáról, és hangsúlyozták: Verhofstadt frakcióvezetőként személyesen nem vett részt a gyakorlati szakmai irányításban.

A volt EP-képviselőt még nem hallgatták ki,

vádakat nem fogalmaztak meg ellene, de teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.

Guy Verhofstadt az elmúlt évtizedben a Fidesz és az Orbán-kormány egyik leghangosabb és legélesebb európai kritikusa volt. Többször szorgalmazta a magyar kormánynak járó uniós források befagyasztását, valamint Magyarország kihagyását az EU-s döntéshozatali folyamatokból és a helyreállítási alapból.