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Nyitókép: NatalyaBurova/Getty Images

Furcsa mintázat Magyarország felett – itt a magyarázat

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A repülők útvonalát megjelenítő Flightradar24 oldalon lehetett látni a szögletes útvonalakat.

Sokan szórakozásból vagy hobbiként nézik a Flightradar24-en az egyes repülőgépek adatait. Most többen meglepődtek néhány teljesen szögletes, kilencven fokos fordulókat mutató útvonalon.

A kérdésekre a választ a Tudásmorzsák a repülésről oldal adta meg: október 3-án elkezdődött Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ennek során a külterületekre veszettség elleni vakcinával kezelt csalétkeket szórnak ki kisrepülőgépekről.

A művelet október 12-ig tart, és nem érinti a lakott, sűrűn beépített területeket.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal figyelmeztet, hogy a csalétkek szórása miatt ezzel egyidőben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben. Emellett emlékeztettek, hogy

a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé.

Adataik szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ térségében 2022-ben négy, 2023-ban 16, 2024-ben 18, 2025-ben pedig két veszettségesetet igazoltak. A betegség vélhetően természetes úton, az Ukrajna és Románia felől érkező vadállomány mozgásával kerülhetett a térségbe. Az elrendelt járványügyi intézkedések eredményeként az idén eddig két esetet mutattak ki.

A vakcinázás eredményességét a Nébih a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi.

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