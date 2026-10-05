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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A kormányváltás óta sokszorosára emelkedett a személyes érintettség miatt kezdeményezett felszólalások száma az Országgyűlésben. Ennek következtében egyre többször keletkezik konfliktus a felszólaló és a házvezetés között arról, hogy valójában mi a személyes érintettség.

Az InfoRádió saját, de nem feltétlenül teljes adatgyűjtése szerint június 8. és szeptember 15. között 34 esetben kért szót személyes érintettségre hivatkozva valamelyik képviselő az Országgyűlés plenáris ülésén.

Az ellenzékiek közül Balla György, Bóka János, Dúró Dóra, Gulyás Gergely, Hankó Balázs, Hegedűs Barbara, Latorcai Csaba, Németh Balázs, Novák Előd, Panyi Miklós, Pócs János, Radics Béla, Szűcs Gábor, Takács Péter és Toroczkai László érezte úgy, sokan közülük többször is, hogy nem hagyhatnak szó nélkül valamit.

A kormányoldalról Magyar Péter, Rost Andrea és Velkey György László élt ezzel a lehetőséggel, de a miniszterelnök inkább abban rekorder, hogy mások legtöbbször az ő mondandóján felháborodva nyomtak gombot személyes érintettségre hivatkozva.

Szeptember 15-én például a fideszes Németh Balázs különbözött össze a kormányfővel, amikor az a parlament legnagyobb dohánylobbistájának nevezte az ellenzéki politikust.

„Hány darab dohányboltot sikerült kilobbizniuk maguknak a Fidesz-kormány alatt? Ötöt? Tízet? Tizenötöt? Mennyi volt a tavalyi árbevétel? Félmilliárd? Egymilliárd?” – szegezte a képviselőnek a kérdéseit Magyar Péter az Országgyűlésben.

Németh Balázs a vita végén személyes érintettségre hivatkozva szót kért, de Kőszegi Krisztián, az Országgyűlés tiszás alelnöke többszöri figyelmeztetés után elvette tőle azt.

„Azt mondta a miniszterelnök, hogy az én családom az a trafikokkal kapcsolatban hazudna és bűnöző lenne, illetve hogy az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban milliókat vagy tízmilliókat tettem volna zsebre – kezdte a képviselő, majd érintettségre hivatkozva úgy folyatta: – Akkor szeretnék erre reagálni. Nyugodtan alszom mind az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban, és nyugodtan alszom a feleségemnek a vállalkozásával kapcsolatban is. Akik nem aludhatnak nyugodtan, azok önök, mert rettegnek tőle, hogy nem tudják teljesíteni…”

„De ez már nem az, képviselő úr, elnézést (…) – szakította félbe a T. Ház alelnök.

A megvizsgált konkrét esetek alapján a legtisztábban elfogadott személyes érintettségek azok, amikor valakit név szerint minősítenek, vagy neki tulajdonítanak valamit, például, hogy maffiózó, bűnöző, hazaáruló, tróger vagy dohánylobbista, illetve amikor konkrétan az adott képviselő cselekedetéről, magatartásáról, fizetéséről vagy családi vállalkozásáról hangzik el egy állítás.

Ezt a logikát követve az ülésvezetők többször kikapcsolták annak a képviselőnek a mikrofonját, aki a frakcióját, a pártját vagy valamilyen általános politikai ügyet ért kritikát próbált saját személyes érintettségévé alakítani. Rövid idő alatt egyébként olyan sok vita kerekedett ebből, hogy Magyar Péter már június 30-án a Házbizottsághoz utalta volna a kérdés tisztázását

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Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt

Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt
A kormányváltás óta sokszorosára emelkedett a személyes érintettség miatt kezdeményezett felszólalások száma az Országgyűlésben. Ennek következtében egyre többször keletkezik konfliktus a felszólaló és a házvezetés között arról, hogy valójában mi a személyes érintettség.
 

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