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Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén tartott meghallgatása után az Országházban 2026. október 5-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Zárt ajtók mögött kérdezték Szijjártó Pétert, ezt válaszolta mindenre

Infostart / MTI
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Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta - közölte Czakó Czirbus Pál (Tisza), miután a nemzetbiztonsági bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt.

A politikus úgy látta, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminiszter és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez.

Úgy fogalmazott, hogy a meghallgatás sorozatnak ez volt az első felvonása. Mint mondta, meghallgatják még a szakszolgálatok vezetőit és lesz majd egy lezáró szakasz is, ami reményeik szerint egy hónapon belül véget ér. Akkor értelmezik és értékelik a hallottakat és azután tárják majd a nyilvánosság elé azt, amit lehet – tette hozzá.

A nemzetbiztonsági bizottság szeptember 16-án döntött a Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatos vizsgálat megindításáról. A volt miniszter júliusban jelentette be, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD autóipari vállalatnál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként.

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