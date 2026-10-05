Szlovákia és Csehország még kivár az oroszok fenyegetése után

A szlovák Külügyi és Európai Ügyekért Felelős Minisztérium vasárnap tájékoztatott arról, hogy aktívan figyelemmel kíséri a biztonsági helyzetet, kapcsolatban áll a kijevi nagykövetséggel, valamint az ungvári főkonzulátussal, és szükség esetén kész válságintézkedéseket életbe léptetni. A tárca emlékeztetett: az Ukrajnában zajló tartós katonai tevékenység miatt folyamatosan készenlétben tartják a protokollokat, hogy a diplomaták számára a lehető legmagasabb szintű biztonságot garantálják. Hozzátették azt is, hogy a szlovák állampolgárok számára továbbra is érvényben van a legmagasabb, negyedik szintű utazási ajánlás, ami azt javasolja, hogy

haladéktalanul hagyják el Ukrajna területét, és kerüljék az oda történő utazást.

Hasonlóan nyilatkozott Prága is. A cseh külügyminisztérium szóvivője megerősítette: a moszkvai figyelmeztetések nem számítanak újdonságnak, így a cseh diplomaták Kijevben maradnak, az esetleges további lépéseket pedig a belső válságkezelési szabályzatuk alapján hozzák majd meg. A szóvivő megemlítette, hogy a cseh nagykövet a figyelmeztetések ellenére a megszokott módon futni volt az egyik kijevi parkban, és ezt a tevékenységét a jövőben is folytatni kívánja.

Moszkva szombati felszólításában arra hivatkozott, hogy az orosz fegyveres erők folytatni fogják a nagyszabású támadásokat, és figyelmeztetett a határozat figyelmen kívül hagyásának következményeire.

Az orosz erők az elmúlt hetekben fokozták a Kijev elleni támadások intenzitását. Vitalij Klicsko, a város polgármestere szerint az ukrán főváros drámai helyzetben van: az orosz támadások az infrastruktúrát, logisztikai létesítményeket, lakóépületeket és szociális intézményeket, valamint ismét az energetikai hálózatot is érintik.

Az Európai Unió kijevi képviselete szintén marad. A szlovák Katarína Mathernová, az EU ukrajnai nagykövete azt közölte, hogy a képviselet nem távozik a fővárosból. A lengyel és az észt külügyminisztérium ugyancsak elítélte az orosz felszólítást, és Ukrajna további támogatását, valamint az Oroszországra gyakorolt nyomás fenntartását hangsúlyozta.