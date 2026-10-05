ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.76
usd:
329.79
bux:
0
2026. október 5. hétfő Aurél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Tőzsdemúzeum/Povázsai László

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Támogatott tartalom

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, akik megnézik a „Pesti Tőzsde Világa” című, hiánypótló tárlatot, amely 2026. október 25-ig látogatható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (1036 Budapest Korona tér 1.).

„Gazdaságtörténeti portálunk, a tozsdemuzeum.hu elindítását egy két évvel ezelőtti, kerek évfordulóra időzítettük – mondja Radnai Márton ötletgazda. – A portált azért hoztuk létre, hogy egyrészt elősegítsük a szakmabéliek pénzügyi és gazdaságtörténeti kutatásait, másrészt a laikus közönség számára is kapaszkodót nyújtsunk. Idén a virtuális térből kilépve a fizikai térben is megvalósítottuk a Tőzsdemúzeumot. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum befogadta a kezdeményezésünket, és így korabeli relikviák révén – vagyis a dokumentumok, részvények, plakátok, használati tárgyak bemutatásával – még jobban megismerhetővé vált a pesti tőzsde fordulatos története” – fogalmaz Radnai Márton.

A Tőzsdemúzeum csapata a projekt első fázisában az árfolyamokat és az osztalékadatokat kutatta fel. Vállalkozásukban ekkor leginkább a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és az Arcanum Adatbázis Kft. volt segítségükre, hiszen az árfolyamok mozgásáról akkoriban leginkább csak a korabeli újságok, valamint az úgynevezett árjegyző lapok oldalain lehetett információhoz jutni. Ezeket az adatokat először digitalizálni kellett, s csak ezt követően lehetett további elemzéseket elvégezni.

Az adatbázis létrehozásakor szembesültek azzal, hogy számos, egykor jelentős magyar vállalat neve, története, és vezetőinek életrajza feledésbe merült. Emiatt a második fázisban azt tűzték ki célul, hogy a legaktívabban kereskedett 100 cég történetét, és meghatározói vezetőik életrajzát felkutassák.

A projekt azonban itt nem ért véget. Eltökéltek voltak abban, hogy minél szélesebb közönség számára elérhetővé tegyék a pesti tőzsde fordulatokban gazdag történeteit. Ezért jött létre a „Pesti tőzsde világa” című időszaki kiállítás.

Célul tűzték ki, hogy a kiállításon bemutatott anyagból rajzolódjon ki az a gazdasági hálózat, melyet a korszak jelentős iparágainak meghatározó vállalatai alkottak. A látogatók olyan ismert cégek történetével találkozhatnak, mint a Dreher, a Ganz, a Goldberger, a Tungsram vagy a Chinoin. Céljuk volt az is, hogy bemutassák ezen cégek meghatározó vezetőinek életrajzait, kitérve életük színes és tragikus fordulataira is.

A fentieken túl a tárlat központi elemeként egy újonnan, a kiállítás alkalmából készült, részletgazdag makett is látható — a monumentális Tőzsdepalota kicsinyített mása a hajdani kereskedések helyszínét idézi meg annak eredeti formájában. A makett nem csupán látványos kiállítási elem: segítségével új nézőpontból válik értelmezhetővé a századforduló Budapestjének gazdasági és építészeti világa. A Szabadság tér meghatározó épületeként ismert Tőzsdepalota a korszak egyik legnagyobb építészeti vállalkozása volt, amely egyszerre testesítette meg a Monarchia pénzügyi erejét, a modern város fejlődését és az új magyar építészet útkeresését.

Talán a fentiekből is kitűnik, hogy a pesti tőzsde története nem csupán a pénzügyi élet krónikája. A börze viszontagságos históriája ugyanis pontosan leképezi a modern magyar gazdaság születését is – azt az aranykort, amikor a tőke, az információ és a vállalkozói kezdeményezés egymásra talált.

(x)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

magyarország

történelem

tőzsde

tőzsdepalota

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt

Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt

A kormányváltás óta sokszorosára emelkedett a személyes érintettség miatt kezdeményezett felszólalások száma az Országgyűlésben. Ennek következtében egyre többször keletkezik konfliktus a felszólaló és a házvezetés között arról, hogy valójában mi a személyes érintettség.
 

A Megafon támogatói szerkezetéről posztolt Magyar Péter

Hazaindult a miniszterelnök Erdőbényéről

Havasi Bertalan tisztázta Orbán Viktor mondatait

Máris élesen reagált Magyar Péter a Fidesz elnökének Hankó Balázst magyarázó szavaira

Orbán Viktor egy szombati fórumon Hankó Balázs szerepéről beszélt

Rétvári Bence: a vagyonadó a magyar kkv-k adója lesz, nem a multiké

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Ukrajna egy "Vivaldi hadművelet" névre keresztelt, nagyrészt robotokra és drónokra épülő ellentámadás keretében mintegy 176 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az orosz erőktől a kelet-ukrajnai Donbasz régióban, a limani frontszakaszon. Biztonsági szakértők szerint az offenzíva több mint egyévnyi orosz területi előrenyomulást fordított vissza, és stratégiai csapást mért Moszkva donyecki terjeszkedési terveire - írta elemző cikkében a CNBC. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap délutáni beszédében számos témát megemlített, arra is kitért, hogy áll jelenleg a háború lezárását célzó béketárgyalás Oroszországgal – közölte az al-Arabiya. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, súlyos pénzekért utazott Sulyok Tamás: hetekig üresen állt a kifizetett luxusszállás

Kiderült, súlyos pénzekért utazott Sulyok Tamás: hetekig üresen állt a kifizetett luxusszállás

Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnök 33 külföldi utazása összesen 387 millió forintba került 2024 márciusa és 2025 vége között.

BBC
Business Sport Travel Science
US removes all bombers from RAF Fairford base

US removes all bombers from RAF Fairford base

No reason has been given for the withdrawal, but it follows a major incident last week when police were alerted to "suspicious vehicles" near the airbase.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 5. 07:04
Valami megtört a magyar cégeknél
2026. október 5. 06:38
5000 forintos Pumit bocsájtottak ki
×
×