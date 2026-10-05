Eljött az utolsó kerti fűnyírás ideje, itt a határdátum

A kertészeti útmutatások alapján a pázsit utolsó nyírását a tartós fagyok és a vegetációs időszak vége előtt kell elvégezni. Amíg a nappali hőmérséklet meghaladja a 10–12 Celsius-fokot, a fűszálak továbbra is növekednek, így a jelenlegi 25 fokos melegben még szükség van a gyep gondozására.

Az október 9-től várható időjárási fordulat során számottevő csapadék érkezik, és a nappali csúcsértékek már nem haladják meg a 15 Celsius-fokot. Ez a hőmérséklet-esés jelentősen lelassítja a növények fejlődését, így a rákövetkező napok jelentik az ideális időpontot a szezonzáró fűnyírásra.

A szakértők a szezonzáró munkálatokhoz az alábbi szempontok figyelembevételét tanácsolják:

Vágási magasság: Az utolsó nyíráskor nem szabad túl rövidre vágni a pázsitot; az ideális szálmagasság 4–5 centiméter. A túl rövidre nyírt gyep fagyérzékennyé válik, míg a túl hosszúra hagyott fűszálak a hó és az eső súlya alatt elfeküdhetnek, ami gombás fertőzésekhez vezethet.

Időzítés és körülmények: A nyírást száraz időben, a hajnali fagyok felengedése után, a délutáni órákban érdemes elvégezni, amikor a fűszálak már nem nedvesek.

Tisztítás: A fűnyírással egyidejűleg fontos a lehullott falevelek eltávolítása is, hogy a gyep elegendő fényhez és levegőhöz jusson a téli hónapok előtt.

A meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét közepén érkező csapadékos és hűvösebb időjárás, kb. jövő pénteken, végleg lezárja a nyáriasan meleg napok sorát, így a hétvégéig elvégzett gyepápolással biztosítható a pázsit megfelelő áttelelése.