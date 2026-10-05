ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.84
usd:
328.35
bux:
141080.91
2026. október 5. hétfő Aurél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Portugália - Franciaország mérkőzés előtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Fordulat: Jesus hívja Ronaldót

Infostart / MTI

A veterán világsztárt újabban mellőző portugál szövetségi kapitány előállt friss véleményével. Közben sorra nyerik a meccseket Ronaldo nélkül a portugálok.

Jorge Jesus, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Cristiano Ronaldo bármikor visszatérhet a csapathoz, ha akar, függetlenül attól, hogy a múlt héten hirtelen távozott.

Az ötszörös aranylabdás sztárcsatár azután hagyta el a portugál edzőtábort, hogy a Nemzetek Ligájában a cserepadról nézte végig, ahogy a társak legyőzik idegenben Norvégiát, majd értesült arról, hogy a dánok elleni meccsen sem lesz a kezdő tizenegy tagja. Később a közösségi médiában jelezte, „a megfelelő időpontban” ki fogja fejteni a távozásának okát.

„Ha akar, akkor visszatérhet. Beszélgethetünk a következő kerethirdetés előtt, de ő az, akinek döntenie kell majd” – nyilatkozta Jorge Jesus a vendég Norvégia felett aratott vasárnapi 2-1-es győzelmet követően.

„Neki kell eldöntenie, hogy hogyan akarja lezárni a válogatott pályafutását. Az első kerethirdetésemnél azt mondtam neki, szükségem van rád, hogy ott legyél a közelemben, akkor is, ha játszol, és akkor is, ha nem. Most ugyanezt tudom mondani” – tette hozzá Jesus, aki a nyári világbajnokság után vette át a csapat irányítását.

Az NL-ben címvédő portugálok Ronaldo nélkül Dániában 4-2-re győztek, a nyitó játéknapon pedig 1-0-ra verték otthon Walest, így százszázalékos teljesítménnyel, 12 ponttal állnak az A divízió 4. csoportjának élén, egyben már most biztosították a helyüket a sorozat negyedöntőjében.

Pedro Proenca, a portugál szövetség elnöke úgy fogalmazott, a 41 éves, 234-szeres válogatott támadó változatlanul szerepel a nemzeti együttes terveiben, a múlt heti történést pedig félreértésnek nevezte, amit szerinte „házon belül" kell tisztázni.

„Megkérdőjelezhetetlen, hogy sportszakmai érdemei alapján tagja a válogatottnak. Elismeréssel kell adóznunk a személyének” – mondta a portugál mezben 146 gólnál járó csatárról az elnök.

Portugália az NL utolsó két fordulójában előbb Dániát fogadja november 14-én, három nappal később pedig Wales vendége lesz.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Fordulat: Jesus hívja Ronaldót

labdarúgás

portugália

ronaldo

jorge jesus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Ukrajna egy "Vivaldi hadművelet" névre keresztelt, nagyrészt robotokra és drónokra épülő ellentámadás keretében mintegy 176 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az orosz erőktől a kelet-ukrajnai Donbasz régióban, a limani frontszakaszon. Biztonsági szakértők szerint az offenzíva több mint egyévnyi orosz területi előrenyomulást fordított vissza, és stratégiai csapást mért Moszkva donyecki terjeszkedési terveire - írta elemző cikkében a CNBC. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap délutáni beszédében számos témát megemlített, arra is kitért, hogy áll jelenleg a háború lezárását célzó béketárgyalás Oroszországgal – közölte az al-Arabiya. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befuccsolt a balatoni luxusterv: nem épülhet meg a gigantikus magánvilla, visszakaphatják a mesés partot a magyarok

Befuccsolt a balatoni luxusterv: nem épülhet meg a gigantikus magánvilla, visszakaphatják a mesés partot a magyarok

Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a szóban forgó telek beépítésére.

BBC
Business Sport Travel Science
Spanish prime minister calls snap election after housing protests

Spanish prime minister calls snap election after housing protests

Pedro Sanchez's announcement comes after his series of measures to tackle the housing crisis was defeated in parliament on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 5. 08:23
Itt az ukrán-magyar napja, idegenben is „hazai” pályán – sport a tévében
2026. október 4. 22:24
Itt a Nemzeti Vágta végeredménye, három női lovas a dobogón
×
×