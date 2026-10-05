Fordulat: Jesus hívja Ronaldót

Jorge Jesus, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Cristiano Ronaldo bármikor visszatérhet a csapathoz, ha akar, függetlenül attól, hogy a múlt héten hirtelen távozott.

Az ötszörös aranylabdás sztárcsatár azután hagyta el a portugál edzőtábort, hogy a Nemzetek Ligájában a cserepadról nézte végig, ahogy a társak legyőzik idegenben Norvégiát, majd értesült arról, hogy a dánok elleni meccsen sem lesz a kezdő tizenegy tagja. Később a közösségi médiában jelezte, „a megfelelő időpontban” ki fogja fejteni a távozásának okát.

„Ha akar, akkor visszatérhet. Beszélgethetünk a következő kerethirdetés előtt, de ő az, akinek döntenie kell majd” – nyilatkozta Jorge Jesus a vendég Norvégia felett aratott vasárnapi 2-1-es győzelmet követően.

„Neki kell eldöntenie, hogy hogyan akarja lezárni a válogatott pályafutását. Az első kerethirdetésemnél azt mondtam neki, szükségem van rád, hogy ott legyél a közelemben, akkor is, ha játszol, és akkor is, ha nem. Most ugyanezt tudom mondani” – tette hozzá Jesus, aki a nyári világbajnokság után vette át a csapat irányítását.

Az NL-ben címvédő portugálok Ronaldo nélkül Dániában 4-2-re győztek, a nyitó játéknapon pedig 1-0-ra verték otthon Walest, így százszázalékos teljesítménnyel, 12 ponttal állnak az A divízió 4. csoportjának élén, egyben már most biztosították a helyüket a sorozat negyedöntőjében.

Pedro Proenca, a portugál szövetség elnöke úgy fogalmazott, a 41 éves, 234-szeres válogatott támadó változatlanul szerepel a nemzeti együttes terveiben, a múlt heti történést pedig félreértésnek nevezte, amit szerinte „házon belül" kell tisztázni.

„Megkérdőjelezhetetlen, hogy sportszakmai érdemei alapján tagja a válogatottnak. Elismeréssel kell adóznunk a személyének” – mondta a portugál mezben 146 gólnál járó csatárról az elnök.

Portugália az NL utolsó két fordulójában előbb Dániát fogadja november 14-én, három nappal később pedig Wales vendége lesz.