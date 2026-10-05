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Orvosi Nobel-díj: az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le a díjazott tudósok

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ELŐZMÉNYEK

Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.

A 2026-os élettani-orvostudományi Nobel-díjat az optogenetika kifejlesztéséért ítélték oda. Ez a módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban.

Peter Hegemann és Georg Nagel egy egysejtű algában fedezett fel egy figyelemre méltó fehérjét, a csatornarodopszint (channelrhodopsin). Karl Deisseroth ezt a fehérjét az idegsejtek számára szolgáló, fénnyel vezérelhető „kapcsolóvá” alakította át.

A Nobel-díjat odaítélő bizottság szerint a díjazottak az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le.

A hagyományos elektromos stimulációval szemben a csatornarodopszin lehetővé teszi, hogy genetikai úton kizárólag bizonyos típusú sejteket tegyenek fényérzékennyé. Így a kutatók anélkül vizsgálhatnak összetett agyi hálózatokat vagy viselkedési mintákat, hogy a környező egyéb sejteket megzavarnák. Mára a fehérjének számos mesterségesen módosított változata létezik (például amelyek más színű fényre reagálnak, vagy gyorsabb/lassabb működésűek).

Magyar kötődés

Roska Botond és kutatócsoportja csatornarodopszin alapú génterápiával ért el történelmi sikert: részlegesen visszaadták egy vak beteg látását. A retinitis pigmentosában, azaz festékes szemideghártya-gyulladásban megvakult férfi a rövid terápia és a hosszú rehabilitáció eredményeképpen ismét tudja érzékelni a fényt az egyik szemével. Eredményüket a világ egyik legfontosabb látástudományi díjával ismerték el.

Roska Botond 2019-ben az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt az eljárásról. A beszélgetést itt lehet meghallgatni.

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tudomány

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