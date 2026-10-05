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Nyitókép: Törőcsik Zsófia/Facebook

108 méter mélyen: saját világcsúcsát döntötte meg a magyar klasszis

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Újabb elképesztő sikert ért el Törőcsik Zsófia a ciprusi Limasszolban zajló szabadtüdős mélységi világbajnokságon. A többszörös világbajnok, Világjátékok-győztes magyar klasszis 108 méteres merüléssel új világrekordot állított fel a free immersion kategóriában, egy méterrel megjavítva saját korábbi világcsúcsát.

Törőcsik Zsófia a „free immersion” számban 108 méteres mélységet teljesített. Ebben a versenyszámban a búvár uszony nélkül, a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.

A nOxygen Apnea Club világklasszisa saját, 107 méteres világrekordját adta át a múltnak, amelyet idén a Fülöp-szigeteken állított fel.

A magyar sportoló már a limasszoli világbajnokság korábbi szakaszában is a dobogó tetejére állhatott: az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel nyert világbajnoki címet. Törőcsik ezzel ismét bizonyította, hogy a szabadtüdős búvársport több szakágában is a világ legjobbjai közé tartozik.

Törőcsik Zsófia számára ráadásul még nem ért véget a világbajnokság. A következő versenyszáma a monofin lesz. A magyar klasszis jelenleg magabiztosan vezeti az összetett pontversenyt is, így a folytatás újabb kiemelkedő eredményt tartogathat – közölte a sportoló sajtócsapata.

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Kezdőlap    Sport    108 méter mélyen: saját világcsúcsát döntötte meg a magyar klasszis

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