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Egy botra támaszkodó idős ember keze.
Nyitókép: Getty Images/PeopleImages

Itt csak a 85 év feletti nyugdíjasok örülhetnek

Infostart / MTI

Megemelt összegű minimálnyugdíj bevezetését tervezi a jövő évtől a 85 évnél idősebbek számára a pozsonyi kormány – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a hármas szlovák kormánykoalíció legkisebb pártjának a Szlovák Nemzeti Pártnak (SNS) a közlésére hivatkozva szombaton.

Az intézkedés bevezetéséről és az ahhoz szükséges költségvetési forrásokról a kormánykoalíció pártjainak találkozóján már megszületett a megegyezés – közölték, hozzátéve: a terv megvalósítását várhatóan a jövő héten hagyják jóvá a parlamentben. Az intézkedést az érintett korkategóriába tartozó nyugdíjasok alacsony nyugdíjaival indokolták.

A tervezett intézkedés szerint a legalább 30 ledolgozott évet kimutatni tudó, 85 évnél idősebb nyugdíjasok jövő januártól legalább 708 euró (mintegy 260 ezer forint) nyugdíjra lesznek jogosultak. Ez az összeg jelentősen magasabb az összes nyugdíjasra vonatkozó, az idei évre érvényes minimálnyugdíj összegénél, amelyet a ledolgozott évek és a létminimum függvényében állapítanak meg. A minimálnyugdíj összege Szlovákiában az idei évben, 30 ledolgozott év esetén 412 euró (mintegy 152 ezer forint), 40 ledolgozott év után pedig 484 euró (mintegy 178 ezer forint).

A tervezett intézkedést nem sokkal azt követően jelentették be, hogy elcsitult az a koalíción belüli vita, amely az körül alakult ki, hogy a legkisebb koalíciós párt ellenzéki képviselők szavazatainak segítségével váltotta le a korábban általuk jelölt környezetvédelmi minisztert.

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