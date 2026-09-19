Dízeltámogatás: máris jön az első pénzösszeg, itt vannak a részletszabályok

A kormány a rendelet szerint 20 ezer forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek.
A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben,
- szeptember 30-án,
- október 30-án,
- november 13-án és
- december 7-én
folyósítja.
A támogatásra főszabály szerint az jogosult, aki 2026. január 1-jén a járműnyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Azok is jogosultak lehetnek, akik január 1-je után váltak üzemben tartóvá vagy szereztek tulajdont, amennyiben a rendelet hatálybalépésekor megfelelnek a feltételeknek.
A támogatás személyenként egy személygépkocsi után jár,
függetlenül attól, hogy a jogosult hány, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol.
Több üzemben tartó vagy tulajdonos esetén az jogosult a támogatásra, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
A Magyar Államkincstár az első részletet szeptember 30-án utalja, míg az időközben üzemben tartóvá vagy tulajdonossá vált jogosultaknak egy hónappal később, október 30-án.
A támogatás folyósítása automatikusan, az állami adó- és vámhatóság járműnyilvántartási adatai alapján történik.
Az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton, kifizetési utalvánnyal kézbesítik.
A jogosultság megállapításához és az ügyféltájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat a NAV-hoz rendeli a kormány.
A kormányrendelet indoklása szerint a támogatás célja, hogy a gázolaj idén bekövetkezett jelentős fogyasztóiár-emelkedése miatt a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek többletterheit mérsékelje.
A rendelet a kihirdetését követő napon, szombaton lép hatályba.
Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek.