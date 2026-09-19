Dízeltámogatás: máris jön az első pénzösszeg, itt vannak a részletszabályok

A kormány a rendelet szerint 20 ezer forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek.

A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben,

szeptember 30-án,

október 30-án,

november 13-án és

december 7-én

folyósítja.

A támogatásra főszabály szerint az jogosult, aki 2026. január 1-jén a járműnyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Azok is jogosultak lehetnek, akik január 1-je után váltak üzemben tartóvá vagy szereztek tulajdont, amennyiben a rendelet hatálybalépésekor megfelelnek a feltételeknek.

A támogatás személyenként egy személygépkocsi után jár,

függetlenül attól, hogy a jogosult hány, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol.

Több üzemben tartó vagy tulajdonos esetén az jogosult a támogatásra, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

A Magyar Államkincstár az első részletet szeptember 30-án utalja, míg az időközben üzemben tartóvá vagy tulajdonossá vált jogosultaknak egy hónappal később, október 30-án.

A támogatás folyósítása automatikusan, az állami adó- és vámhatóság járműnyilvántartási adatai alapján történik.

Az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton, kifizetési utalvánnyal kézbesítik.

A jogosultság megállapításához és az ügyféltájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat a NAV-hoz rendeli a kormány.

A kormányrendelet indoklása szerint a támogatás célja, hogy a gázolaj idén bekövetkezett jelentős fogyasztóiár-emelkedése miatt a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek többletterheit mérsékelje.

A rendelet a kihirdetését követő napon, szombaton lép hatályba.

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek.