A gólszerzők eltiltottak – fura helyzet az ukrán–magyar előtt

A harmadik forduló után mindkét csapat négy-négy ponttal áll, egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel. Az ukránok 1–0-ra nyertek Budapesten, nekik az volt a legjobb, nekünk ellenben a legrosszabb mérkőzés eddig a sorozatban.

Az olasz Andrea Maldera által irányított rivális legutóbb Nagyszombatban súlyos vereséget szenvedett az északírektől, elsősorban súlyos egyéni hibák miatt. Nehéz kitalálni, milyen összeállításban küldi majd a kapitány pályára az ukrán csapatot, az első három találkozón ugyanis állandó változtatta az összetételt, a 270 játékpercben 27 futballista szerepelt.

Mindössze öten játszottak mind a három meccsen (Ocseretko, Nazarina, Bondar, Cihankov és Szikan), közülük is a legtöbbet Cihankov, aki két és fél mérkőzésen játszott. Szikan ellenben most biztosan nem játszik, Matvijenkóhoz hasonlóan, két sárga lapja miatt, eltiltott.

Valószínű, például, hogy Trubin fog védeni, részben azért, mert ő eddig csak Tbilisziben kapott játéklehetőséget, részben pedig azért, mert Riznik nagyon súlyos hibát követett el az előző találkozón.

A magyar válogatottnak is lesz egy kényszerű hiányzója. Véletlen egybeesés, hogy az ukránok eddigi egyetlen gólját szerző Szikan és az egyetlen magyar gólt fejelő Kerkez Milos sem játszhat, eltiltás miatt.

Pótlására az első számú jelölt a georgiaiak ellen jól játszó Nagy Zsolt, kevéssé valószínű, hogy a keretben lévő újonc Doktorics Áront mély vízbe dobja a kapitány. A másik szélsőhátvéd poszton Osváth Attila nagyon jól játszott pénteken, vélhetően megtartja a helyét, noha (állítólag) Bolla Bendegúz is felépült, harcképes.

A középpályán Schäfer András helye biztos, mellette kétszer Csongvai Áron kezdett, harmadszorra Tóth Alex. Vitális Milán az ukránok ellen kezdett, a következő két alkalommal csereként állt be. Támadásban némi túlzással egyedül Szoboszlai Dominik helye biztos, esetében legfeljebb az kérdéses, hogy marad-e a hatos poszton, vagy nyolcas, esetleg tízes pozícióban játszik.

A csatárok közül talán Lukács Dániel és Tóth Milán szerepeltetése a legvalószínűbb, de lehet, hogy (akár csereként) szerepet kaphat az eddig mellőzött Szalai József is.