Durván drágult az internet Magyarországon

A lakossági visszajelzések alapján a One Magyarország (a korábbi DIGI ügyfélkörét érintően) augusztus 1-jével egységesítette a lakossági vezetékes és műholdas díjcsomagok elnevezését és árait. Az intézkedés egyes előfizetőknél kiugró, összességében akár 80 százalékot is meghaladó drágulást eredményezett. Egyes esetekben a TV-előfizetés 22 százalékkal, a telefon 78 százalékkal, míg a nettó internetdíj mintegy 140 százalékkal emelkedett a korábbi szintekhez képest – számol be olvasói tapasztalatok alapján a 24.hu.

A One azzal indokolta az egyoldalú módosításokat, hogy a korábbi tarifák és kedvezmények évek óta változatlanok voltak, miközben az infláció, a bérköltségek és a hálózatfenntartási energiaköltségek számottevően nőttek, így a régi konstrukciók fenntartása gazdaságilag már nem volt lehetséges.

A cég emellett kivezette a határozatlan idejűvé vált szerződések egyedi havidíj-kedvezményeit is, valamint szeptember 1-jétől 4,4 százalékos inflációkövető korrekciót is alkalmazott.

Reagált a médiahatóság

Az NMHH megkeresésre közölte: a szolgáltatók jogszerűen és saját hatáskörben dönthetnek a díjak emeléséről vagy a díjcsomagok kivezetéséről. A cégeknek mindössze annyi a kötelezettségük, hogy az egyoldalú szerződésmódosításról legalább 30 nappal a hatálybalépés előtt értesítsék az érintetteket. Az értesítés történhet közvetlen üzenetben, de akár a havi számlalevél többoldalas mellékletében vagy az elektronikus fiókba feltöltött dokumentumban is.

A hatósági állásfoglalás szerint a szolgáltatók korlátozás nélkül módosíthatják a csomagjaikat és áraikat.

Az azonos feltételek hiányában az előfizetőnek egyedül a felmondás joga marad: az értesítéstől számított 45 napon belül kötelezettségek nélkül elállhat a szerződéstől, még a határozott idejű (hűségidős) megállapodások esetén is.

Amennyiben a fogyasztó nem mondja fel a szerződést a megadott határidőig,

az új, magasabb díjszabás automatikusan életbe lép.

A tapasztalatok szerint a megszűnő csomagok helyett ajánlott új hűségszerződések sem nyújtanak olcsóbb alternatívát: a szolgáltatók az esetek többségében a korábbi hűségidő nélküli áraknál is magasabb tarifát kínálnak az újra elköteleződő ügyfeleknek.