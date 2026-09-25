Hétfőn kapják meg a pénzt a dízelautósok

A dízeltámogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen, a NAV honlapjának Dízeltámogatás csempéje alatt érhető el.

Felidézték:

a dízeltámogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembentartójának jár.

A jogosult magánszemélyek - köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is - csak egy autó után kaphatnak támogatást.

A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint, amelyet négy részletben fizetnek ki. Az első részlet szeptember 30-án érkezik.

A jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg – írták.