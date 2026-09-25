ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
320.27
bux:
151272.07
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Hétfőn kapják meg a pénzt a dízelautósok

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján, azt nem kell külön igényelni – tudatta a NAV pénteken.

A dízeltámogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen, a NAV honlapjának Dízeltámogatás csempéje alatt érhető el.

Felidézték:

  • a dízeltámogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembentartójának jár.
  • A jogosult magánszemélyek - köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is - csak egy autó után kaphatnak támogatást.
  • A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint, amelyet négy részletben fizetnek ki. Az első részlet szeptember 30-án érkezik.

A jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg – írták.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hétfőn kapják meg a pénzt a dízelautósok

nav

üzemanyag

tankolás

autósok

dízeltámogatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken

Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken
Kutyás alapítványok tevékenykedhetnek több idősek otthonában. Megválasztották az új Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Szerződésszegés miatt visszaveszik a gazdagréti Szent Angyalok Plébániától az ingyenesen használatába adott területet. Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, sorra születnek a döntések.
 

Karácsony Gergely bejelentést tett napirend előtt

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Új fejezet kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott életében ma este a Nemzetek Ligája nyitányával. A témában Csábi József, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya beszélt az InfoRádióban.
 

Az idén még veretlen magyar csapat az ukránokat fogadja

Lannert Judit üzent a fociszurkolóknak az esti válogatott meccs előtt

Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

A befektetők ma is elsősorban az iráni fejleményekre és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulására figyelhetnek. A kötvénypiacon tovább fokozódott a feszültség: a 10 éves amerikai állampapír hozama 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miközben a 30 éves hozam is tovább kapaszkodott. A hozamemelkedést a Fed szigorúbb hangvétele, az iráni háború miatt tartósan magas energiaárak és a vártnál erősebb gazdasági adatok egyaránt fűtik. Ma kisebb emelkedés látszott Európa tőzsdéin, és az Egyesült Államokban is optimista hangulatban zajlik a kereskedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés érkezett az állampapírokról: így jár az, aki októbertől fekteti be a pénzét

Rendkívüli bejelentés érkezett az állampapírokról: így jár az, aki októbertől fekteti be a pénzét

Új FixMÁP és MÁP Plusz érkezik októberben, az Államadósság Kezelő Központ már közzétette az új sorozatok feltételeit.

BBC
Business Sport Travel Science
Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches - sources tell BBC

Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches - sources tell BBC

Reaction as sources tell BBC Sport that Man City have been found guilty of breaking the majority of financial rules they were accused of breaching.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 18:34
„Mire várnak?” – Magyar Péter kihallgatásokról írt
2026. szeptember 25. 18:22
Lannert Judit üzent a fociszurkolóknak az esti válogatott meccs előtt
×
×