Elhunyt a szovjet tornász „álomcsapat” egyik tagja

Hatvanéves korában elhunyt Vlagyimir Gogoladze, aki az 1988-as szöuli olimpián tagja volt az aranyérmes szovjet „álomcsapatnak”.

A nemzetközi szövetség a honlapján felidézte, hogy a grúziai Tbilisziből származó Gogoladze a sportág történetében az első volt, aki talajon tripla hátraszaltót ugrott.

Pályafutása során két Európa-bajnoki bronzérmet is szerzett, 1985-ben Oslóban egyéni összetettben és korláton volt harmadik.

A szovjetek az 1988-as ötkarikás játékokon megnyerték a csapatversenyt, egyéni összetettben mindhárom érmet megszerezték, valamint talajon, nyújtón és korláton is övék lett az első hely. Lólengésben is volt egy szovjet győztes: Dmitrij Bilozercsev Borkai Zsolttal és a bolgár Lubomir Geraskovval holtversenyben állhatott a dobogó tetejére.