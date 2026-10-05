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Nyitókép: Boris Ipatov/Getty Images

Elhunyt a szovjet tornász „álomcsapat” egyik tagja

Infostart / MTI

A grúziai születésű Vlagyimir Gogoladze azzal írta be magát a sporttörténelembe, hogy ő volt az első, aki talajon tripla hátraszaltót ugrott. A tornász mindössze hatvanéves volt.

Hatvanéves korában elhunyt Vlagyimir Gogoladze, aki az 1988-as szöuli olimpián tagja volt az aranyérmes szovjet „álomcsapatnak”.

A nemzetközi szövetség a honlapján felidézte, hogy a grúziai Tbilisziből származó Gogoladze a sportág történetében az első volt, aki talajon tripla hátraszaltót ugrott.

Pályafutása során két Európa-bajnoki bronzérmet is szerzett, 1985-ben Oslóban egyéni összetettben és korláton volt harmadik.

A szovjetek az 1988-as ötkarikás játékokon megnyerték a csapatversenyt, egyéni összetettben mindhárom érmet megszerezték, valamint talajon, nyújtón és korláton is övék lett az első hely. Lólengésben is volt egy szovjet győztes: Dmitrij Bilozercsev Borkai Zsolttal és a bolgár Lubomir Geraskovval holtversenyben állhatott a dobogó tetejére.

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Kezdőlap    Sport    Elhunyt a szovjet tornász „álomcsapat” egyik tagja

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