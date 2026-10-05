ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.76
usd:
329.79
bux:
0
2026. október 5. hétfő Aurél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rohamrendőrök oszlatnak egy újabb kormányellenes tiltakozást Belgrádban 2025. augusztus 14-én, amikor több szerbiai városban is összecsaptak rendőrökkel az ellenzéki tiltakozók, Újvidéken pedig felgyújtották a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) helyi irodáját. Az esti összecsapásokban 42 rendőr megsérült, a hatóságok 37 tiltakozót előállítottak.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Hatalomátmentés vagy tabula rasa? – A szerbiai választási kampány utolsó hetei jönnek

Infostart / InfoRádió

Két éve egyetemista mozgalomként szökkent szárba az Aleksandar Vucicot most a hatalomátmentés irányába „terelő” politikai erő, amelynek a mozgósítási képessége dönthet az október végi szerbiai parlamenti választásokon. Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Vasárnap lemondott Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök, hogy az október 25-i előre hozott parlamenti választáson miniszterelnök-jelöltként indulhasson. Egy rendkívül tapasztalt politikusról van szó, már Slobodan Milosevicnek is minisztere volt.

Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő szerint a Balkánon valószínűleg Aleksandar Vucic az a politikus, aki ha igazán akarja, képes mindenáron hatalomban maradni. Az viszont nem biztos, hogy most épp jól spekulál – a jelenlegi terve ugyanis az, hogy lemondva az elnöki pozícióról szabad utat biztosítson magának, hogy a Szerb Haladó Párt listájának élén miniszterelnök-jelöltként induljon a pár hét múlva esedékes előre hozott parlamenti választásokon. Ez a lemondás alapvetően tehát nem lepett meg senkit, célja egyértelműen az, hogy Vucic átmenekítse a hatalmát, és az elnöki székből a kormányfőibe üljön át.

A kockázat szerinte ott van, hogy az október 25-én esedékes parlamenti választások kimenetele egyelőre megjósolhatatlan olyan szempontból, hogy fej fej mellett haladnak a riválisok,

  • a Szerb Haladó Párt, tehát az Aleksandar Vucic által vezetett lista,
  • az Egyetemista Lista, amely az elmúlt 15 év legerősebb Vucsiccsal szembeni politikai mozgalmává nőtte ki magát az elmúlt két évben.

„Senki nem tudja megjósolni, hogy mi lesz a kimenetel, valószínűleg nagyon szoros eredmény várható.

Ha a választásokon a részvételi arány magas lesz, az egyértelműen az egyetemistáknak kedvez, viszont ebben az esetben egy olyan probléma léphet fel, hogy nem lesznek ők sem képesek stabil kormánykoalíció kialakítására.

Vucicnak nyilvánvalóan ez az eset is negatív következményekkel járna, hiszen ő arra apellál, hogy az ő népszerűségét hozzáadva az igencsak megkopott fényű Szerb Haladó Párt népszerűségéhez még sikerülhet megnyerni a választásokat, azonban ez jelenleg kétségbe vonható” – ecsetelte az InfoRádióban Németh Ferenc.

Az Egyetemista Lista élén egyébként – és a szakértő szerint ez a legnagyobb kritika a Haladó Párt részéről – nem is egyetemisták szerepelnek. Vannak rajta professzorok, az egyetemi-akadémiai élethez kötődő személyek, de magát a listát főleg a szerb közélet személyiségei, színművészek, tudósok dominálják, tehát ez egy olyan lista, amin viszonylag kevés politikai előélettel, politikai múlttal szereplő személy van.

„Az is egyébként a lista egyfajta mottója, hogy próbálják megújítani a szerbiai politikai színteret; próbálták úgy összeállítani a listát, hogy olyanok szerepeljenek azon, akik eddig nem szerepeltek le a választók előtt az utóbbi években vagy évtizedekben” – ecsetelte.

Mint felidézte, az egyetemistáknak nagy volt a társadalmi támogatottsága a vasútállomáson bekövetkezett tragédia után, és ez megmaradt, miután listát is állítottak. (Ismert, 2024. november 1-jén szakadt le az újvidéki vasútállomás előtetője, a többtonnás szerkezet 15 ember halálát okozta és súlyos sérültek is voltak – a szerk.) Azóta a szerbiai társadalom további rétegeire is kiterjedt az egyetemisták iránti szimpátia – mondta Németh Ferenc, aki szerint

a nagy kérdés az lesz, hogy sikerül-e majd az urnák elé is annyi embert terelniük, mint amennyi a tömegdemonstrációkon az egyetemisták mellett rendszeresen kint volt az utcákon.

A szerb választási rendszerről elmondta: a miniszterelnököt a parlament választja, ezért az Egyetemi Listának az lenne a legelőnyösebb, ha megszerezné az abszolút többséget, illetve azt a lehetőséget, hogy kormányt tudjon alakítani.

Németh Ferenc megjegyezte, a kampányban valamiért nem téma egyik oldalról sem az uniós integráció, annak ellenére sem, hogy Szerbia régóta, több mint húsz éve tagjelölti státuszban van. Az Egyetemista Lista központi üzenete

  • az államreform
  • az ország megújítása
  • az intézmények függetlensége
  • a hitelesség
  • a következmények és
  • az elszámoltatás.

Ami pedig Aleksandar Vucic ígéreteit illeti, ő a kampányüzeneteiben elsősorban

  • a béke és
  • a stabilitás

kifejezéseket vagy szólamokat használja, illetve azokat a jóléti intézkedéseket próbálja pozitívnak beállítani, amelyeket az elmúlt pár évben ő végrehajtott, legyen ez például a nyugdíjak növelése vagy egyszeri kifizetések a diákoknak, nyugdíjasoknak.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Hatalomátmentés vagy tabula rasa? – A szerbiai választási kampány utolsó hetei jönnek

szerbia

választás

aleksandar vucic

szerb

németh ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt

Egyre több a parlamenti konfliktus a „személyes érintettség” miatt

A kormányváltás óta sokszorosára emelkedett a személyes érintettség miatt kezdeményezett felszólalások száma az Országgyűlésben. Ennek következtében egyre többször keletkezik konfliktus a felszólaló és a házvezetés között arról, hogy valójában mi a személyes érintettség.
 

A Megafon támogatói szerkezetéről posztolt Magyar Péter

Hazaindult a miniszterelnök Erdőbényéről

Havasi Bertalan tisztázta Orbán Viktor mondatait

Máris élesen reagált Magyar Péter a Fidesz elnökének Hankó Balázst magyarázó szavaira

Orbán Viktor egy szombati fórumon Hankó Balázs szerepéről beszélt

Rétvári Bence: a vagyonadó a magyar kkv-k adója lesz, nem a multiké

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn

Ukrajna egy "Vivaldi hadművelet" névre keresztelt, nagyrészt robotokra és drónokra épülő ellentámadás keretében mintegy 176 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az orosz erőktől a kelet-ukrajnai Donbasz régióban, a limani frontszakaszon. Biztonsági szakértők szerint az offenzíva több mint egyévnyi orosz területi előrenyomulást fordított vissza, és stratégiai csapást mért Moszkva donyecki terjeszkedési terveire - írta elemző cikkében a CNBC. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap délutáni beszédében számos témát megemlített, arra is kitért, hogy áll jelenleg a háború lezárását célzó béketárgyalás Oroszországgal – közölte az al-Arabiya. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, súlyos pénzekért utazott Sulyok Tamás: hetekig üresen állt a kifizetett luxusszállás

Kiderült, súlyos pénzekért utazott Sulyok Tamás: hetekig üresen állt a kifizetett luxusszállás

Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnök 33 külföldi utazása összesen 387 millió forintba került 2024 márciusa és 2025 vége között.

BBC
Business Sport Travel Science
US removes all bombers from RAF Fairford base

US removes all bombers from RAF Fairford base

No reason has been given for the withdrawal, but it follows a major incident last week when police were alerted to "suspicious vehicles" near the airbase.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 5. 07:58
Begyűjtött hernyókért vadasparki belépő
2026. október 5. 07:31
Tömegeket hagyott hidegen a boszniai választás
×
×