Hatalomátmentés vagy tabula rasa? – A szerbiai választási kampány utolsó hetei jönnek

Vasárnap lemondott Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök, hogy az október 25-i előre hozott parlamenti választáson miniszterelnök-jelöltként indulhasson. Egy rendkívül tapasztalt politikusról van szó, már Slobodan Milosevicnek is minisztere volt.

Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő szerint a Balkánon valószínűleg Aleksandar Vucic az a politikus, aki ha igazán akarja, képes mindenáron hatalomban maradni. Az viszont nem biztos, hogy most épp jól spekulál – a jelenlegi terve ugyanis az, hogy lemondva az elnöki pozícióról szabad utat biztosítson magának, hogy a Szerb Haladó Párt listájának élén miniszterelnök-jelöltként induljon a pár hét múlva esedékes előre hozott parlamenti választásokon. Ez a lemondás alapvetően tehát nem lepett meg senkit, célja egyértelműen az, hogy Vucic átmenekítse a hatalmát, és az elnöki székből a kormányfőibe üljön át.

A kockázat szerinte ott van, hogy az október 25-én esedékes parlamenti választások kimenetele egyelőre megjósolhatatlan olyan szempontból, hogy fej fej mellett haladnak a riválisok,

a Szerb Haladó Párt, tehát az Aleksandar Vucic által vezetett lista,

az Egyetemista Lista, amely az elmúlt 15 év legerősebb Vucsiccsal szembeni politikai mozgalmává nőtte ki magát az elmúlt két évben.

„Senki nem tudja megjósolni, hogy mi lesz a kimenetel, valószínűleg nagyon szoros eredmény várható.

Ha a választásokon a részvételi arány magas lesz, az egyértelműen az egyetemistáknak kedvez, viszont ebben az esetben egy olyan probléma léphet fel, hogy nem lesznek ők sem képesek stabil kormánykoalíció kialakítására.

Vucicnak nyilvánvalóan ez az eset is negatív következményekkel járna, hiszen ő arra apellál, hogy az ő népszerűségét hozzáadva az igencsak megkopott fényű Szerb Haladó Párt népszerűségéhez még sikerülhet megnyerni a választásokat, azonban ez jelenleg kétségbe vonható” – ecsetelte az InfoRádióban Németh Ferenc.

Az Egyetemista Lista élén egyébként – és a szakértő szerint ez a legnagyobb kritika a Haladó Párt részéről – nem is egyetemisták szerepelnek. Vannak rajta professzorok, az egyetemi-akadémiai élethez kötődő személyek, de magát a listát főleg a szerb közélet személyiségei, színművészek, tudósok dominálják, tehát ez egy olyan lista, amin viszonylag kevés politikai előélettel, politikai múlttal szereplő személy van.

„Az is egyébként a lista egyfajta mottója, hogy próbálják megújítani a szerbiai politikai színteret; próbálták úgy összeállítani a listát, hogy olyanok szerepeljenek azon, akik eddig nem szerepeltek le a választók előtt az utóbbi években vagy évtizedekben” – ecsetelte.

Mint felidézte, az egyetemistáknak nagy volt a társadalmi támogatottsága a vasútállomáson bekövetkezett tragédia után, és ez megmaradt, miután listát is állítottak. (Ismert, 2024. november 1-jén szakadt le az újvidéki vasútállomás előtetője, a többtonnás szerkezet 15 ember halálát okozta és súlyos sérültek is voltak – a szerk.) Azóta a szerbiai társadalom további rétegeire is kiterjedt az egyetemisták iránti szimpátia – mondta Németh Ferenc, aki szerint

a nagy kérdés az lesz, hogy sikerül-e majd az urnák elé is annyi embert terelniük, mint amennyi a tömegdemonstrációkon az egyetemisták mellett rendszeresen kint volt az utcákon.

A szerb választási rendszerről elmondta: a miniszterelnököt a parlament választja, ezért az Egyetemi Listának az lenne a legelőnyösebb, ha megszerezné az abszolút többséget, illetve azt a lehetőséget, hogy kormányt tudjon alakítani.

Németh Ferenc megjegyezte, a kampányban valamiért nem téma egyik oldalról sem az uniós integráció, annak ellenére sem, hogy Szerbia régóta, több mint húsz éve tagjelölti státuszban van. Az Egyetemista Lista központi üzenete

az államreform

az ország megújítása

az intézmények függetlensége

a hitelesség

a következmények és

az elszámoltatás.

Ami pedig Aleksandar Vucic ígéreteit illeti, ő a kampányüzeneteiben elsősorban

a béke és

a stabilitás

kifejezéseket vagy szólamokat használja, illetve azokat a jóléti intézkedéseket próbálja pozitívnak beállítani, amelyeket az elmúlt pár évben ő végrehajtott, legyen ez például a nyugdíjak növelése vagy egyszeri kifizetések a diákoknak, nyugdíjasoknak.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.