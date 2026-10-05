Az írek kapitánya szerint az izraeliek megpróbálták megfélemlíteni játékosait

Heimir Hallgrimsson, az ír válogatott szövetségi kapitánya úgy érezte, Izrael „megpróbálta megfélemlíteni” a csapatát a vasárnapi, feszült hangulatú – végül döntetlennel zárult – Nemzetek Ligája-mérkőzésen, amelyen köpködéssel kapcsolatos vádak is felvetődtek. Ezt írta a BBC, majd így folytatta:

Az 1–1-es döntetlennel végződött, zárt kapuk mögött lejátszott mérkőzés szünetében összetűzésbe kerültek a felek; az Irish Times beszámolója szerint Damien Doyle, az ír válogatott edzői stábjának egyik tagja azt állította, hogy egy izraeli játékos leköpte őt.

A televíziós felvételeken hallható, amint valaki azt mondja: „Rám köpött”, miközben a játékosok a TSC Aréna játékoskijáróján keresztül vonultak le a pályáról.

„Nem szeretnék ebbe belemenni, de ez a helyzet jellemezte mindkét mérkőzést. Feszült a légkör, sok az érzelem – nyilatkozta Hallgrimsson az Off The Ballnak, amikor az incidensről kérdezték. – Köpködéssel kapcsolatos vád merült fel, de én magam nem láttam az esetet. Nem, nem akarunk erről beszélni. Az ügyet majd kivizsgálják, valószínűleg mindennel együtt, ami a két csapat között történt. Úgy éreztem, már a kezdőrúgástól kezdve megpróbáltak megfélemlíteni minket, de nagy elismerés illeti a játékosokat, amiért megőrizték a nyugalmukat. Rengeteg sárga és piros lap is születhetett volna a meccsen, de mi higgadtak maradtunk; a játékosok higgadtak voltak, és jól kezelték az érzelmeiket.”

Amikor a félidőben történt incidensről kérdezték, Ran Ben-Simon, az izraeli válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, hogy nem látott semmi. „Az öltözőnkben voltam a stábommal – mondta. – Nem láttam semmit. Ha lehetőségem nyílik rá, hogy utánajárjak a dolognak, visszajelzek majd.”

Szombaton az ír válogatott a mérkőzés előtti kötelező sajtótájékoztatóját hirtelen félbeszakították: Hallgrimssont ugyanis izraeli újságírók részéről olyan kérdések érték, amelyeket ő később „szóbeli támadásnak” nevezett. Egy izraeli újságíró arról kérdezte az izlandi edzőt, hogy az ír játékosok részéről megnyilvánult-e rasszizmus a múlt heti, magyarországi mérkőzésen – amelyet az Ír Köztársaság csapata 3–0-ra nyert meg.

A sajtótájékoztatót ezen a ponton Kieran Crowley, az Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) kommunikációs vezetője lezárta; a hangulat eldurvulása közepette kijelentette, hogy a vádak „teljesen alaptalanok”. Az eset előzménye az volt, hogy az FAI vizsgálatot folytat annak kiderítésére, hogy rasszista inzultus érte-e Adam Idah-t, az írek csatárát az izraeli szurkolók részéről a debreceni mérkőzésen. Úgy tudni, Jayson Molumby középpályás játék közben jelezte a mérkőzés játékvezetőinek, hogy figyeljenek oda azokra a – megítélése szerint – sértő rigmusokra, amelyeket a találkozón jelen lévő, kis létszámú izraeli szurkolói csoport skandált.

A BBC beszámolója kitért arra, hogy a két – egyaránt semleges helyszínen megrendezett – mérkőzés már február óta viták kereszttüzében állt, miután a két csapatot egymás mellé sorsolták a B3-as csoportban.

Írország játékosait folyamatosan arra szólították fel, hogy lépjenek vissza a mérkőzésektől az Izrael és Gáza között zajló háború miatt; az „Irish Sport for Palestine” (Ír Sport Palesztináért) nevű csoport által szervezett „Stop The Game” (Állítsátok meg a meccset) kampány keretében tiltakozásokat is tartottak az Ausztria elleni, csütörtöki dublini mérkőzés előtt és alatt.

Bár Gavin Bazunu kapus úgy nyilatkozott, hogy „helytelen” lenne részéről a részvétel – ezért nem is vállalta a játékot –, az ír szövetség (FAI) úgy döntött, hogy mindkét mérkőzést lejátszják.

Egyik találkozón sem került sor a mérkőzés előtti szokásos ceremóniákra, az izraeli himnusz alatt pedig az ír játékosok lehajtott fővel álltak.