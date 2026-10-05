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Pumit ábrázoló 5000 forintos érme.
Nyitókép: MNB

5000 forintos Pumit bocsájtottak ki

Infostart / MTI

Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5 ezer forint névértékű színesfém érme a jegybank magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának hetedik tagja - tájékoztatott az MNB.

Az MNB utalt rá, a pumi közepesnél kisebb termetű, a puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg - tették hozzá.

A jegybank emlékeztetett rá: a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozatban eddig a magyar vizsláról (2019), a komondorról (2020), a magyar agárról (2021), a mudiról (2022), az erdélyi kopóról (2023) és a kuvaszról (2025) jelent meg érme.

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő, a rajta szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja - olvasható a jegybank közleményében.

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