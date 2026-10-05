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Nyitókép: Unsplash

Durva szeptembert zárt a BYD, a Tesla viszont már nem lehet ilyen büszke

Infostart / MTI

Viszonylag hosszú, csökkenő időszak után megtáltosodtak a kínai autógyártó eladásai, és bár vetélytársa, az amerikai Tesla is várakozáson felül teljesített, a harmadik negyedév így is több mint két százalékos visszaesést hozott neki az eladásokban.

A BYD Co., Kína vezető elektromosjármű-gyártója (NEV) szeptemberben 17 százalékkal növelte eladásait az előző évhez képest. A múlt hónapban értékesített 463 561 jármű az idei év legmagasabb havi adata.

A harmadik negyedévben az eladások 18,75 százalékkal, 1,323 millióra bővültek. Az ezt megelőző négy egymást követő negyedévben csökkent az értékesítés.

Az idei első kilenc hónapban a BYD eladásai 3,9 százalékkal, mintegy 3,132 millió NEV autóra estek.

A BYD szeptemberben 180 700 járművet exportált, ami 153,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

Az idei első háromnegyed évben az export csaknem megduplázódott, 92,7 százalékkal közel 1,343 millióra emelkedett.

A kínai gyártó azzal számol, hogy jövőre már mintegy 2,5 millió járművet értékesít külföldön.

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