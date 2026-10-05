Gyanúsítottként hallgathatják ki Magyar Pétert

Elhárult az akadály Magyar Péter gyanúsítotti kihallgatása elől, miután az Országgyűlés szeptember 28-án felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A Központi Nyomozó Főügyészség egy 2024-es incidens miatt, lopás gyanújával akarja kihallgatni.

A Magyar Nemzet szerint történelmi összevetésben is rendkívüli helyzetről van szó: korábban is indult büntetőeljárás hivatalban lévő kormányfő ellen, arra azonban nincs példa, hogy egy magyar miniszterelnököt klasszikus köztörvényes, vagyon elleni bűncselekmény gyanúsítottjaként hallgassanak ki. A lap szerint a gyanúsítotti kihallgatás során Magyar Pétert rabosíthatják is: fényképet készíthetnek róla, valamint ujj- és tenyérnyomatot rögzíthetnek.

A kihallgatás önmagában nem akadályozza a miniszterelnököt hivatali feladatainak ellátásában, a nyomozás pedig a törvényes keretek között folytatódik.

Az eljárás alapja egy 2024. június 21-én hajnalban történt incidens a budapesti Ötkertben. Az ügyészség és a sajtó beszámolói szerint Magyar Péter elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta.

A biztonsági őrök ezt követően kikísérték a helyszínről, az ügyben pedig feljelentés született. A hatóságok kezdetben garázdaság és rongálás gyanújával nyomoztak, a telefont pedig másnap búvárok hozták fel a folyóból.

Az ügyészség jelenleg kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt folytat eljárást, mivel álláspontja szerint a készülék értéke meghaladta a százezer forintot.

Magyar György ügyvéd korábban úgy nyilatkozott, hogy jogilag csak akkor beszélhetünk lopásról, ha a politikus vagyoni haszonszerzés céljából vette el a telefont. Szerinte ezért a cselekmény inkább rongálásnak minősülhet – írja a hír kapcsán a szeretlekmagyarorszag.hu.