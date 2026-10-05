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Egy nő próbálja eltenni a kézipoggyászát a repülőgép ülései fölött található tárolóba.
Nyitókép: Getty Images/ozgurcankaya

Poggyászforradalom: 100 centis lehet a kisbőrönd a repülőgépen

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Megreformálja az Európai Unió a légiutas-jogi szabályozást, amelynek köszönhetően a jövőben a normál jegyet vásárlók felár nélkül vihetnek majd fel két kézipoggyászt a fedélzetre. A legkorábban 2027 végétől életbe lépő változások az Egyesült Királyságból induló brit járatokra alapesetben nem vonatkoznak.

Az Európai Parlament és a tagállamok júniusi előzetes megállapodása értelmében a 2004 óta érvényben lévő jogszabályi kereteket alakítják át. Az új intézkedéscsomag célja, hogy korlátozza a légitársaságok különféle rejtett költségeit, és átláthatóbbá tegye a jegyárazást – írja az euronews.com.

Az új szabályozás szerint a normál viteldíj automatikusan tartalmazni fog két fedélzeti csomagot:

  • egy kisebb személyes tárgyat (például kézitáskát vagy hátizsákot), amelynek el kell férnie az előttünk lévő ülés alatt;
  • valamint egy nagyobb, legfeljebb 7 kilogrammos kézipoggyászt, amelynek három mérete együttesen nem haladhatja meg a 100 centimétert.
  • A légitársaságok ugyanakkor a jövőben is kínálhatnak kedvezőbb árfekvésű jegyeket azok számára, akik teljesen kézipoggyász nélkül kívánnak utazni.

A rendelet végleges formába öntése és elfogadása után 12 hónapos átmeneti időszak áll majd a légitársaságok rendelkezésére, így a szabályok alkalmazása legkorábban 2027 októberében indulhat el.

Mivel az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak, a brit repülőterekről induló járatokra nem érvényesek automatikusan az új előírások. A légitársaságok tájékoztatása szerint a brit utasoknak a plusz ingyenes kézipoggyász joga kizárólag az EU-s tagállamokból induló visszautakon jár majd.

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Kezdőlap    Gazdaság    Poggyászforradalom: 100 centis lehet a kisbőrönd a repülőgépen

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