Poggyászforradalom: 100 centis lehet a kisbőrönd a repülőgépen

Az Európai Parlament és a tagállamok júniusi előzetes megállapodása értelmében a 2004 óta érvényben lévő jogszabályi kereteket alakítják át. Az új intézkedéscsomag célja, hogy korlátozza a légitársaságok különféle rejtett költségeit, és átláthatóbbá tegye a jegyárazást – írja az euronews.com.

Az új szabályozás szerint a normál viteldíj automatikusan tartalmazni fog két fedélzeti csomagot:

egy kisebb személyes tárgyat (például kézitáskát vagy hátizsákot), amelynek el kell férnie az előttünk lévő ülés alatt;

valamint egy nagyobb, legfeljebb 7 kilogrammos kézipoggyászt, amelynek három mérete együttesen nem haladhatja meg a 100 centimétert.

A légitársaságok ugyanakkor a jövőben is kínálhatnak kedvezőbb árfekvésű jegyeket azok számára, akik teljesen kézipoggyász nélkül kívánnak utazni.

A rendelet végleges formába öntése és elfogadása után 12 hónapos átmeneti időszak áll majd a légitársaságok rendelkezésére, így a szabályok alkalmazása legkorábban 2027 októberében indulhat el.

Mivel az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak, a brit repülőterekről induló járatokra nem érvényesek automatikusan az új előírások. A légitársaságok tájékoztatása szerint a brit utasoknak a plusz ingyenes kézipoggyász joga kizárólag az EU-s tagállamokból induló visszautakon jár majd.