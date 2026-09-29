Dízelársokk Európában – az elemző szerint a horvát példa jelenthetne némi megoldást

Mohos Kristóf elmondta: korábban létező tartalékok szinte teljesen eltűntek az árképzési láncból. Vagyis egy újabb nemzetközi dízelár-emelkedés, vagy akár egy forintgyengülés is jóval gyorsabban és direktebben megjelenhet a kutak áraiban. Hozzátette: mindez jól mutatja, hogy jelenleg rendkívül sérülékeny helyzetben van a hazai üzemanyagpiac.

„Magyarországon nem megvalósítható, hogy az állam direkt beavatkozással megfogja az üzemanyagárat, és maximálja azt egy bizonyos szinten”

– hangsúlyozta.

A másik lehetőség az elemző szerint a célzott beavatkozás, amelyet a magyar kormány is alkalmaz. Ennek lényege, hogy legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű autók üzemeltetői év végéig havi 5 ezer forint jóváírást kapnak, a gazdálkodókat pedig adócsökkentéssel segítik. Esetleg az adócsökkentés lehetősége is felmerülhet, itt elsősorban a jövedéki adóra lehet gondolni, vagy akár az áfacsökkentésre. Egyikben sincs túl sok mozgástér jelenleg Magyarországon, főként hogy a jövedéki adó szintjét már márciusban az EU-s minimumra csökkentették.

Úgy vélekedett: utóbbiban valamennyi lehetőség talán van, hiszen, ebben a tekintetben precedenst teremtett Horvátország, amikor az Európai Bizottság engedélyével a dízel üzemanyag adóját 10 eurócenttel már az EU-s szint alá vitte. Erre 2027 elejéig van engedélyük.

„Nálunk mindez azt jelentené, hogy tíz forintnál valamivel magasabb mértékben csökkenhetne a gázolaj ára”

– fogalmazott.

Németország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Lengyelország és Ausztria pénzügyminiszterei már augusztus végén arra figyelmeztettek, hogy Európa az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb olajpiaci kínálati sokkjával néz szembe, miközben az elszálló üzemanyagárak egyre komolyabb társadalmi és politikai feszültséget okoznak, emiatt egyre erősebb a nyomás egy közös európai fellépésre.

Változtat az áron a horvát kormány, növeltek az adón Öt centtel csökkent a dízel, két centtel emelkedett a benzin legmagasabb kiskereskedelmi ára keddtől Horvátországban, miközben jelentősen drágult a cseppfolyós gáz. A dízel literje 1,86 euróba (678 forintba), a benziné 1,76 euróba (641 forintba) kerül. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára nyolc centtel, 1,42 euróra (518 forintra) csökkent. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára 11 centtel, 1,52 euróra (554 forintra), a palackosé ugyancsak 11 centtel, 2,10 euróra (765 forintra) emelkedett. Az új árak szeptember 29-től hét napig lesznek érvényben. A kormány az előző héthez képest változatlanul hagyta a forgalmazói árrések felső határát, és továbbra is csökkentett jövedéki adót alkalmaz. A dízel jövedéki adóját ugyanakkor literenként két centtel emelte.

A cikk Várkonyi Gyula összeállítása alapján készült.