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Bayer Judit médiajogász, kutató (b), Sükösd Miklós szociológus, médiakutató (k) és Kollár Árpád költõ, irodalomszervezõ a Független Közmédia Testület Közszolgálati Tanács által javasolt tagjai az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülése után az Országházban 2026. augusztus 25-én. A Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása a testület ülésén.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Tagokat választott a parlament a Független Közmédia Testületbe, elnököt a fórum élére

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A Független Közmédia Testület kilenc helyéből hatot betöltött kedden az Országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormányoldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bayer Judit lesz a közszolgálati függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke.

Bayer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktor 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Szabó Györgyöt pedig 134 igen, 52 nem szavazattal választotta a testületbe az Országgyűlés.

Bayer Judit elnökké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg hat tartózkodott.

Bálint Viktort, Hargitai Miklóst, Szabó Györgyöt, négy évre, de legfeljebb az új Országgyűlés megalakulásáig, míg Bayer Juditot, Kollár Árpádot és Sükösd Miklóst két évre a választották a testület tagjává szeptember 9-i hatállyal.

A voksolást követően az elnök és a tagok esküt tettek.

Az Országgyűlés a 2010-ben elfogadott médiatörvény idén nyári módosításával hozta létre a közszolgálati média- és hírszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére a Független Közmédia Testületet, amelynek három-három tagját a kormányoldal, az ellenzéki frakciók, illetve a médiaszakmai szervezetek jelölik.

A képviselőcsoportok delegáltjainak mandátuma négy, míg a szakmai szervezetek jelöltjeié két esztendőre szól. A tag egy alkalommal újraválasztható. A tagok közül választ a testület élére elnököt a törvényhozás. Nem akadálya a testület megalakulásának, ha nem minden jelölt kapja meg a szükséges többséget.

A frakciók és a médiaszakmai szervezetek által jelölt tagok legalább kétharmadának megválasztásával is megalakul a testület.

Az Országgyűlés művelődési bizottsága szeptember 2-án egyhangú szavazással támogatta a médiaszakmai szervezetek által a testületbe javasolt tagok – Bayer Judit médiakutató, médiajogász, Kollár Árpád költő, kultúraszervező és Sükösd Miklós szociológus, médiakutató – jelölését, a Tisza képviselőinek voksaival pedig a kormányoldal által javasolt Bálint Viktor közgazdász, médiaszakember, Hargitai Miklós, a Sajtószakszervezet elnöke és Szabó György, a Sanoma Media Budapest volt vezérigazgatója testületbe kerülését.

A művelődési bizottság – akárcsak egy héttel korábban – nem támogatta, hogy a közmédia-testület tagja legyen a Fidesz által jelölt Siklósi Beatrix televíziós és rádiós médiaszakember, a KDNP jelöltje, Martí Zoltán újságíró, médiaszakember, valamint a Mi Hazánk által javasolt Moys Zoltán médiaszakember, a Hazajáró műsor létrehozója.

Radnai Márk (Tisza), a bizottság alelnöke korábban közölte: a „felkészült, hiteles, szakmailag és emberileg alkalmas” személyeket támogatni fogják a testületbe, de ha nem ajánl ilyeneket az ellenzék, a fennmaradó helyeket a médiaszakmai szervezet jelöltjeivel töltik fel.

A művelődési bizottsági meghallgatás során Bayer Judit hangsúlyozta: a média által kínált túláradóan sok információ dacára szükség van a közszolgálati médiára, annak iránymutatására, hitelességére, Magyarország pedig olyan történelmi helyzetben van, hogy európai szinten is példaértékű környezetet alakíthat ki.

Jól körül határolt közszolgálati feladatot teljesítő, politikailag, világnézetileg semleges, az online technológiára nyitott rendszer megteremtéséről beszélt.

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