Áfamentesség: megjelent a tájékoztató a gyógyszerekről

A NAV keddi közleményében emlékeztetett: szeptember 1-jétől áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy melyik termékekre alkalmazható a nulla százalékos adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban.

Az új szabályokat elsősorban a gyógyszer-nagykereskedőknek, gyógyszertáraknak kell alkalmazniuk, de fogyasztóként is fontos megismerni, melyik gyógyszerek részesülhetnek a kedvezményben – hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

A hatóság kiemelte: a fő szabály, hogy a nulla százalékos adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható.

A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók nulla százalékos áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tb-támogatással olcsóbbak legyenek.

Van ugyanakkor a készítményeknek egy köre, ahol a vénykötelességtől függetlenül is nulla százalék lesz az áfa: a humán gyógyászati célú magisztrális készítményeknél, vagyis azoknál a termékeknél, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el receptúra alapján. A kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú magisztrális készítmények továbbra is 27 százalékos áfamérték alá esnek – ismertette a NAV.

A tájékoztatóban részletes, szakmaibb magyarázatok is olvashatók – például a speciális esetekről, a nagy- és kiskereskedelmi értékesítésről –, ezért az érintetteknek mindenképpen érdemes felkeresniük a NAV honlapját – írta az adóhivatal.

A tájékoztató ide kattintva elérhető.