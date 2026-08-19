Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Csütörtök
8.00 Romsics Ignác történész
11.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
13.00 Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza Közművelődési és tudományos szakcsoport vezetője
14.00 Lakatos Mónika, a HungaroMet éghajlatkutatója, a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke
16.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója
18.00 Katona Csaba történész
23.00 Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Péntek
2.30 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
5.00 Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke
8.00 Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője
11.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
13.00 Nagy-Kálózy Eszter Kossuth-díjas színművész
16.00 Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
18.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
23.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója
Szombat
2.30 Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
5.00 Bíró Tibor egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke
11.00 Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló
14.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
16.00 Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója
18.00 Müller Veronika professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
23.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász
Vasárnap
5.00 Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
8.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
13.00 Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
14.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
16.00 Major Róbert rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
18.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője
23.00 Szongoth Domán válogatott jégkorongozó és Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója