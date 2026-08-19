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Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hosszú hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett

Csütörtök

8.00 Romsics Ignác történész

11.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

13.00 Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza Közművelődési és tudományos szakcsoport vezetője

14.00 Lakatos Mónika, a HungaroMet éghajlatkutatója, a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke

16.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója

18.00 Katona Csaba történész

23.00 Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője

Péntek

2.30 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

5.00 Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke

8.00 Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője

11.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke

13.00 Nagy-Kálózy Eszter Kossuth-díjas színművész

16.00 Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

18.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

23.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója

Szombat

2.30 Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke

5.00 Bíró Tibor egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke

11.00 Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló

14.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

16.00 Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója

18.00 Müller Veronika professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója

23.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász

Vasárnap

5.00 Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere

8.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

13.00 Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője

14.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

16.00 Major Róbert rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője

18.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője

23.00 Szongoth Domán válogatott jégkorongozó és Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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