Erős zenei felhozatal és újdonságok várják a Sziget látogatóit

„A Sziget fesztivál akkor tud sikeres lenni, ha a közönség újra érzi, hogy ők a legfontosabbak számunkra, másrészt a cég jelentősen csökkenti a tavaly keletkezett többmilliárdos hiányt. Csütörtökön írjuk alá a szerződést az új kistulajdonosokkal, akik alvállalkozóink, partnereink közül kerülnek ki” – mondta Gerendai Károly alapító-tulajdonos a szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

Felidézte, hogy tavaly ősszel került újra magyar kézbe a Sziget, amely az azt megelőző több hónapos bizonytalanság miatt komoly hátrányba került az idei rendezvény tető alá hozásában, ám ezt sikerült leküzdeni.

„Az új tulajdonosok egyenként 1 és 5 százalék közötti kisrészvényesek lesznek, összesen 30 százalékos tulajdonrészt szerezve a Sziget Zrt.-ben, ők segítenek stabilizálni és feltőkésíteni a céget. A probléma elsősorban az volt, hogy a Sziget előző tulajdonosoknak 84 fesztiválja volt, és csak a fő fellépőkre koncentráltak, miközben a külföldi fiatalok ezeket az előadókat máshol is megnézhették. Az kevésbé volt számukra fontos, mitől tud más, egyedi lenni a Sziget” – magyarázta a korábbi helyzetet Gerendai Károly.

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy

a magyar közönséget is jobban meg kívánják szólítani, nagyobb hangsúlyt helyeznek a hazai előadókra, illetve a Z generáción túl szélesítik a célcsoportot.

Kádár Tamás főszervező elmondta, hogy a jegyeladások alapján a hollandok, az olaszok, a britek, a franciák és a németek lesznek a legtöbben külföldről, miközben a környező országokból is egyre többen fognak érkezni. A magyarok körében továbbra is a napijegyek fogynak a legjobban; a hazai diákok félárú fesztiválbérletet vehetnek, ha a BudapestGO-ban vásárolnak havi bérletet július 31-ig.

„Optimisták vagyunk az idei Szigetet illetően, bízunk abban, hogy meg fogjuk haladni a tavalyi jegyértékesítést. Azzal, hogy a Sziget megmarad Magyarország legnagyobb turisztikai eseményének, bízunk abban, hogy ez az új kormány turisztikai vezetése részéről a helyére kerül a következő években” – szögezte le Kádár Tamás.

Gerendai Károly ehhez hozzáfűzte, hogy hosszú évek óta nulla forint állami támogatással számolhattak, „miközben a fesztivál létezésével 34 milliárd forint közvetlen bevételt hoz a központi költségvetésnek”, de

nem feltétlenül pénzre számítanak az új kormánytól, inkább arra, hogy segítsék a Sziget nemzetközi kommunikációját, illetve legyenek partnerek bizonyos dolgokban.

A szervezők bejelentették, hogy az augusztus 10-i nulladik napon a Sziget régi kedvencei közül fellép a Faithless, a Morcheeba és Goran Bregovic, és lesz egy afterparty a régi Táncdalfesztivál-sátorok hangulatával, a 15 ezer ember befogadására képes Revolut színpadon. A mínusz egyedik nap programját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az MTI kérdésére Gerendai Károly azt mondta, ezt májusban jelentik be, de egy nagyobb szabású koncert lesz egy koncepció mentén, sok fellépővel.

Az már korábban ismertté vált, hogy a Sziget nagyszínpadán idén fellép mások mellett Skrillex, a Bring Me The Horizon, a Florence + The Machine, a Twenty One Pilots, Sombr, Zara Larsson, Tash Sultana, Lewis Capaldi, Skepta és Jorja Smith. A második legnagyobb helyszín, a Revolut Stage nagy nevei között lesz Soulwax, Nia Archives, a Parcels, Ashnikko, Dijon, az Underworld, Tomora, Antony Szmierek, Bunt vagy a 2manydjs.

A népszerű magyar zenekarok idén a Budapest Park színpadon játszanak, együttműködésben a szórakozóhellyel. Itt ad műsort például a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, a Pál Utcai Fiúk, Beton.Hofi, Pogány Induló, az Irie Maffia, a Quimby és Majka.

A Szigeten tizenegy negyedet alakítanak ki, program- vagy műfaji hasonlóság alapján. Ezek között lesz az elektronikus zenei háromszöget alkotó Delta District (benne a két magyar klubbal, az Arzenállal és a Turbinával együttműködésben megvalósuló Der Klub), a Wonderland (itt lesz a Magic Mirror is), a dropYard vagy a Szoho (a The Buzz színpaddal).

Művészetek Kertje (Jardin des Arts) néven megújul a Sziget művészeti helyszíne, új helyszín lesz a Le Dome, amely napközben intim előadótérként, éjszaka immerzív audiovizuális élményként fog működni. A Mobilis egy 360 fokos szabadtéri térként számos izgalmas táncprodukciót kínál. Természetesen idén is lesz Cirque du Sziget (német, francia és finn társulattal), Sétáló Utcaszínház, valamint Nagy Utcaszínház.

Gerendai Károly hangsúlyozta:

tavalyhoz képest idén 50 százalékkal többet költenek a nem zenei, kulturális programelemekre, valamint a Sziget szolgáltatásaira, látványelemeire is.

Kádár Tamás elmondta, hogy a nagyszínpadon idén Sissi lesz a magyar fellépő, aki különleges produkcióval készül. Gerendai Károly hozzátette: alapvetően azokat a magyar előadókat érdemes a nagyszínpadon felléptetni, akiket a világ felé szeretnének megmutatni.

A főszervező beszámolt arról, hogy létrehozták a SZiget SZociety Alapítványt, ehhez kapcsolódva egy mozgalmat és egy díjat; ezek célja, hogy reflektorfénybe állítsák a mentális nyomás alatt felnövő mai fiatalokat segítő szakembereket.

Mint elhangzott, a Sziget pormentesítését idén a Duna vizével oldják meg, a fesztivál ideje alatt minden nap 18 óráig 10 százalékkal olcsóbb lesz minden ital, és továbbra is lesz budget food, azaz elérhető áron finom egytálétel.

Kádár Tamás elmondta, hogy a fővárossal való együttműködésben a Sziget zárását követően megindulhatnak a K-híd felújítási munkálatai, így jövőre már egy renovált hídon lehet bejutni a fesztiválra.