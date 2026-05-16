Örömünnepet kap Bródy János a Szigeten

Egy örömünnepet szervezünk, mert szeretnénk méltó módon megünnepelni ezt a fantasztikus, több mint hatvanéves életművet, és bevonni ebbe a fiatalabb generációkat is – mondta Gerendai Károly, a Sziget alapítója a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

Mint kifejtette, bár Bródy János korábban bejelentette, hogy az idén április 11-én a Sportarénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, egy egyszeri, különleges alkalom segítségével be akarják mutatni, kinek mit jelent Bródy János, illetve az ő dalai.

A szakmai apraja-nagyja ott lesz a rendezvényen, a program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve az István, a király dalain át egészen Bródy szólókarrierjének szerzeményeiig, valamint azok a számok, amelyeket másoknak írt – tette hozzá Gerendai Károly.

A koncertfolyam rendezője Novák Péter, zenei producere Závodi Gábor. A fellépők között lesz mások mellett Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvay László, Presser Gábor, Charlie, Lovasi András, Beton.Hofi, Dzsúdló és Azahriah is.

Bródy János a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy korábbi elhatározását, a nagy színpadoktól visszavonulást azért függeszti fel egy alkalomra, mert az elmúlt hetekben „annyi minden került napfényre, ami eddig sötétben volt”.

Felemelő volt játszani április 10-én a rendszerbontó koncerten, másnap a Sportarénában, 12-e óta pedig úgy érzem, új világba érkeztünk, így más megközelítésbe került az az esemény is, amelynek ötletével Gerendai Károly még tavaly év végén megkeresett – jegyezte meg.

A szerző, előadó szerint a dalok, azaz az énekelt ritmusos szövegek időnként manapság is hordoznak magukban nagyon fontos üzeneteket a társadalom gondolkodásából, vágyairól, elképzeléseiről.

Felidézte az indulást, amikor 1965-ben Szörényi Leventével megírták az első magyar nyelvű beatdalokat – a legelső az Oh, mondd volt –, majd egy évre rá, tehát hatvan évvel ezelőtt az első négy szám hanglemezen is megjelent. Szólt szólóelőadói indulásáról, ami az 1980-ban megjelent első saját lemezéhez köthető.

„Azóta van bennem a szerző és az előadói kettősség, miközben a közönség alapvetően az előadókkal azonosíja a dalokat”.

Bródy János az MTI kérdésére elmondta: ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni.

Együtt fogok játszani azzal a négy fantasztikus előadóművésszel, akiknek a dalaim többségét írtam. A meghívást elfogadta Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit és Tolcsvay László is. A műsor tőlük is függ, a végén, a fináléban közösen, a nap valamennyi fellépőjével, köztük a Superar gyerekkórussal közösen fogjuk elénekelni a Mindannyian mások vagyunk című dalomat – fejtette ki Bródy János.

Gerendai Károly ehhez hozzáfűzte, hogy előzetesen, lehetőség szerint valamennyi közreműködő bevonásával egy új klipet is rögzítenek a Mindannyian mások vagyunk című dalhoz.

Novák Péter, a koncertfolyam rendezője azt emelte ki, hogy Bródy dalai nem egyszerűen zenei művek, hanem jelentős történetmesélő és irodalmi értékkel bíró alkotások is, ezért jeles színészeket is felkértek az augusztus 9-i napra, ők különböző előadói megközelítéseken keresztül új árnyalatokat és személyes értelmezéseket adnak ezeknek az ikonikus daloknak.

Závodi Gábor zenei producer arról beszélt, hogy minden előadótól azt kérték, hogy saját stílusában adja elő Bródy valamelyik dalát.

A tervek szerint előadónként két szám hangzik el, lesz egy kísérőzenekar, de a fellépők egy része saját zenekarral érkezik.

A Bródy Dalok Napján színpadra lép még a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Carson Coma, Csemer Boggie, a Csík zenekar, Deák Bill Gyula, Döbrösi Laura, Feke Pál, Földes László Hobo, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy JamMAL, Hernádi Judit, a hiperkarma, Hrutka Róbert, az Ivan & the Parazol, Járai Márk, Kiss Tibi, Lábas Viki, Müller Péter Sziámi, az Örkény Színház színészei, Palya Bea, Péter Bence, Péterfy Bori, Radnay Csilla, Sena, Columbo (Irie Maffia), Tarján Zsófia (Honeybeast), Törőcsik Franciska és a Wellhello is.

A Bródy Dalok Napjából egy várhatóan egyórás film készül, amelyet az RTL Klubon láthat majd a közönség.