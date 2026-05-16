ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gerendai Károly alapító, Bródy János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, zeneszerzõ, szövegíró, Novák Péter, a koncertfolyam rendezõje és Závodi Gábor zenei producer (b-j) a 32. Sziget Fesztivál mínusz egyedik napjának programjáról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Dugattyús-házban 2026. május 14-én. Hat órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagyszínpadról az idei Sziget fesztivál mínusz egyedik napján.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Örömünnepet kap Bródy János a Szigeten

Infostart / MTI

Hat órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagyszínpadról az idei Sziget fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy félszáz hazai előadó, zenekar fog játszani élőben.

Egy örömünnepet szervezünk, mert szeretnénk méltó módon megünnepelni ezt a fantasztikus, több mint hatvanéves életművet, és bevonni ebbe a fiatalabb generációkat is – mondta Gerendai Károly, a Sziget alapítója a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

Mint kifejtette, bár Bródy János korábban bejelentette, hogy az idén április 11-én a Sportarénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, egy egyszeri, különleges alkalom segítségével be akarják mutatni, kinek mit jelent Bródy János, illetve az ő dalai.

A szakmai apraja-nagyja ott lesz a rendezvényen, a program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve az István, a király dalain át egészen Bródy szólókarrierjének szerzeményeiig, valamint azok a számok, amelyeket másoknak írt – tette hozzá Gerendai Károly.

A koncertfolyam rendezője Novák Péter, zenei producere Závodi Gábor. A fellépők között lesz mások mellett Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvay László, Presser Gábor, Charlie, Lovasi András, Beton.Hofi, Dzsúdló és Azahriah is.

Bródy János a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy korábbi elhatározását, a nagy színpadoktól visszavonulást azért függeszti fel egy alkalomra, mert az elmúlt hetekben „annyi minden került napfényre, ami eddig sötétben volt”.

Felemelő volt játszani április 10-én a rendszerbontó koncerten, másnap a Sportarénában, 12-e óta pedig úgy érzem, új világba érkeztünk, így más megközelítésbe került az az esemény is, amelynek ötletével Gerendai Károly még tavaly év végén megkeresett – jegyezte meg.

A szerző, előadó szerint a dalok, azaz az énekelt ritmusos szövegek időnként manapság is hordoznak magukban nagyon fontos üzeneteket a társadalom gondolkodásából, vágyairól, elképzeléseiről.

Felidézte az indulást, amikor 1965-ben Szörényi Leventével megírták az első magyar nyelvű beatdalokat – a legelső az Oh, mondd volt –, majd egy évre rá, tehát hatvan évvel ezelőtt az első négy szám hanglemezen is megjelent. Szólt szólóelőadói indulásáról, ami az 1980-ban megjelent első saját lemezéhez köthető.

„Azóta van bennem a szerző és az előadói kettősség, miközben a közönség alapvetően az előadókkal azonosíja a dalokat”.

Bródy János az MTI kérdésére elmondta: ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni.

Együtt fogok játszani azzal a négy fantasztikus előadóművésszel, akiknek a dalaim többségét írtam. A meghívást elfogadta Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit és Tolcsvay László is. A műsor tőlük is függ, a végén, a fináléban közösen, a nap valamennyi fellépőjével, köztük a Superar gyerekkórussal közösen fogjuk elénekelni a Mindannyian mások vagyunk című dalomat – fejtette ki Bródy János.

Gerendai Károly ehhez hozzáfűzte, hogy előzetesen, lehetőség szerint valamennyi közreműködő bevonásával egy új klipet is rögzítenek a Mindannyian mások vagyunk című dalhoz.

Novák Péter, a koncertfolyam rendezője azt emelte ki, hogy Bródy dalai nem egyszerűen zenei művek, hanem jelentős történetmesélő és irodalmi értékkel bíró alkotások is, ezért jeles színészeket is felkértek az augusztus 9-i napra, ők különböző előadói megközelítéseken keresztül új árnyalatokat és személyes értelmezéseket adnak ezeknek az ikonikus daloknak.

Závodi Gábor zenei producer arról beszélt, hogy minden előadótól azt kérték, hogy saját stílusában adja elő Bródy valamelyik dalát.

A tervek szerint előadónként két szám hangzik el, lesz egy kísérőzenekar, de a fellépők egy része saját zenekarral érkezik.

A Bródy Dalok Napján színpadra lép még a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Carson Coma, Csemer Boggie, a Csík zenekar, Deák Bill Gyula, Döbrösi Laura, Feke Pál, Földes László Hobo, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy JamMAL, Hernádi Judit, a hiperkarma, Hrutka Róbert, az Ivan & the Parazol, Járai Márk, Kiss Tibi, Lábas Viki, Müller Péter Sziámi, az Örkény Színház színészei, Palya Bea, Péter Bence, Péterfy Bori, Radnay Csilla, Sena, Columbo (Irie Maffia), Tarján Zsófia (Honeybeast), Törőcsik Franciska és a Wellhello is.

A Bródy Dalok Napjából egy várhatóan egyórás film készül, amelyet az RTL Klubon láthat majd a közönség.

Kezdőlap    Belföld    Örömünnepet kap Bródy János a Szigeten

sziget fesztivál

születésnap

bródy jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke

Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli állapotot hirdettek Rjazanyban, lehengerlő orosz támadás indult – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Rendkívüli állapotot hirdettek Rjazanyban, lehengerlő orosz támadás indult – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Rendkívüli állapotot hirdettek ki Rjazanyban a regionális hatóságok péntek délután az éjszakai ukrán dróntámadást követően. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna hírszerzési információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra készül, hogy jobban bevonja Belaruszt a háborúba. Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő árnyalta az elnök kijelentését: szerinte nem kell egy újabb, Észak-Ukrajna elleni inváziótól tartani. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtörtént a sorsolás: elképesztő széria Magyarországon, jövő héten már felfoghatatlan milliárdokért megy a harc

Megtörtént a sorsolás: elképesztő széria Magyarországon, jövő héten már felfoghatatlan milliárdokért megy a harc

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/20. heti, pénteki nyerőszámait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 08:00
Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke
2026. május 16. 07:40
Rá sem lehet majd ismerni a Petőfi hídra
×
×