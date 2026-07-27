Felmérhetetlen mennyiségű robbanóeszközt rejt még a Duna – a tűzszerész jóslata

Különleges dolgok kerülnek elő alacsony állású természetes vizeinkből, így bukkantak a Margit hídnál is egy robbanószerkezetre a minap.

A kiérkező tűzszerész járőr, miután a rendőrség lezárta a területet, megkezdte a feltételezett robbanótest azonosítását, ennek során megerősítették, hogy nem taposóaknáról van szó, hanem egy világháborús robbanótest egy részéről, egy német tüzérségi gránát lőszerének hüvelye; ez a hüvely mostanra pirotechnikai anyagot nem tartalmaz, gyakorlatilag egy „nem robbanó test”, de amíg erről maradéktalanul meg nem győződik a tűzszerész járőr, fokozott óvatossággal kell eljárni, mert minden egyes feltételezett robbanótestet úgy kell kezelni, mintha éles lenne – fejtette ki az InfoRádió megkeresésére Czető Roland tűzszerész.

Ismert, Százhalombattán is találtak a napokban veszélyesnek tűnő robbanóeszközöket, taposóaknát is, mégpedig ugyanígy a Duna alacsony vízállása fedte fel az eszközt. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet: az egész országból folyamatosan érkeznek most bejelentések a honvédség ügyeletére. Általában évente nagyságrendileg 2000 bejelentést kapnak, de most a nagy szárazság miatt megszaporodott az esetek száma, elsősorban a Duna partján, ahol nyáron egyébként is több ember jár.

Hangsúlyozta:

amennyiben valaki akár csak feltételezi, hogy robbanótestet talált, ne mozgassa, ne nyúljon hozzá, ne vigye el, haza se, hanem haladéktalanul értesítse a rendőrséget, amely majd intézkedik.

Hogy eddig miért nem kutatta ilyen szempontból senki a folyókat, arról azt mondta, hogy ezekre az eszközökre nagy iszapréteg rakódott az évek során, magas vízállásnál pedig a vizsgálat nehéz. A terület fémszennyezettsége is nagy, ami szintén nehezíti a műszeres átvizsgálást.

Arra nem tudja a választ, hogy mennyi eszközt találhatnak még az emberek, mert szerinte felmérhetetlen mennyiségű dolog került a Dunába a világháborúk és a szovjet megszállás alatt is, ráadásul Magyarország egész területén jelen lehet ez a probléma. Az ilyen tárgyak száma tehát felbecsülhetetlen, épp ezért fordulhat az elő, hogy még manapság is ennyi bejelentés van.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.