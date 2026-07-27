ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.45
usd:
315.36
bux:
144304.29
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzszerész honvédek kutatnak robbanótestek után a Dunában
Nyitókép: MH / Facebook

Felmérhetetlen mennyiségű robbanóeszközt rejt még a Duna – a tűzszerész jóslata

Infostart / InfoRádió

A Margit hídnál talált robbanószerkezet nem taposóakna, hanem egy második világháborús német tüzérségi gránát hüvelye volt – árulta el az InfoRádióban Czető Roland. A tűzszerész szerint még rengeteg felfedezetlen szerkezet lapulhat a folyóvizek közelében az alacsony vízállás miatt, ezért fokozott óvatosságra hívja fel a vízpart közelében tartózkodók figyelmét.

Különleges dolgok kerülnek elő alacsony állású természetes vizeinkből, így bukkantak a Margit hídnál is egy robbanószerkezetre a minap.

A kiérkező tűzszerész járőr, miután a rendőrség lezárta a területet, megkezdte a feltételezett robbanótest azonosítását, ennek során megerősítették, hogy nem taposóaknáról van szó, hanem egy világháborús robbanótest egy részéről, egy német tüzérségi gránát lőszerének hüvelye; ez a hüvely mostanra pirotechnikai anyagot nem tartalmaz, gyakorlatilag egy „nem robbanó test”, de amíg erről maradéktalanul meg nem győződik a tűzszerész járőr, fokozott óvatossággal kell eljárni, mert minden egyes feltételezett robbanótestet úgy kell kezelni, mintha éles lenne – fejtette ki az InfoRádió megkeresésére Czető Roland tűzszerész.

Ismert, Százhalombattán is találtak a napokban veszélyesnek tűnő robbanóeszközöket, taposóaknát is, mégpedig ugyanígy a Duna alacsony vízállása fedte fel az eszközt. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet: az egész országból folyamatosan érkeznek most bejelentések a honvédség ügyeletére. Általában évente nagyságrendileg 2000 bejelentést kapnak, de most a nagy szárazság miatt megszaporodott az esetek száma, elsősorban a Duna partján, ahol nyáron egyébként is több ember jár.

Hangsúlyozta:

amennyiben valaki akár csak feltételezi, hogy robbanótestet talált, ne mozgassa, ne nyúljon hozzá, ne vigye el, haza se, hanem haladéktalanul értesítse a rendőrséget, amely majd intézkedik.

Hogy eddig miért nem kutatta ilyen szempontból senki a folyókat, arról azt mondta, hogy ezekre az eszközökre nagy iszapréteg rakódott az évek során, magas vízállásnál pedig a vizsgálat nehéz. A terület fémszennyezettsége is nagy, ami szintén nehezíti a műszeres átvizsgálást.

Arra nem tudja a választ, hogy mennyi eszközt találhatnak még az emberek, mert szerinte felmérhetetlen mennyiségű dolog került a Dunába a világháborúk és a szovjet megszállás alatt is, ráadásul Magyarország egész területén jelen lehet ez a probléma. Az ilyen tárgyak száma tehát felbecsülhetetlen, épp ezért fordulhat az elő, hogy még manapság is ennyi bejelentés van.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Felmérhetetlen mennyiségű robbanóeszközt rejt még a Duna – a tűzszerész jóslata

margit híd

bomba

világháború

robbanótest

czető roland

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felmérhetetlen mennyiségű robbanóeszközt rejt még a Duna – a tűzszerész jóslata

Felmérhetetlen mennyiségű robbanóeszközt rejt még a Duna – a tűzszerész jóslata

A Margit hídnál talált robbanószerkezet nem taposóakna, hanem egy második világháborús német tüzérségi gránát hüvelye volt – árulta el az InfoRádióban Czető Roland. A tűzszerész szerint még rengeteg felfedezetlen szerkezet lapulhat a folyóvizek közelében az alacsony vízállás miatt, ezért fokozott óvatosságra hívja fel a vízpart közelében tartózkodók figyelmét.
„Hisz abban, amit ő épít fel” – Elemzők Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről

„Hisz abban, amit ő épít fel” – Elemzők Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről

Kiszelly Zoltán (Századvég) szerint a Fidesz elnöke úgy gondolhatja, hogy jönnek olyan gazdasági nehézségek, amelyek majd segítenek a legnagyobb ellenzéki párt támogatottságán. Horn Gábor (Republikon) szerint viszont a meghirdetett ellenállásnak nincs semmiféle társadalmi bázisa, sőt Orbán Viktor környezete sincs úgy elköteleződve már, mint régen.
 

Magyar Péter is felszólal, jön az új alkotmánybíró? Parlamenti hétfő

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülés lesz

Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülés lesz

Hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter még a múlt héten. A friss felmérések közben azt mutatják, hogy csökken a Tisza Péter támogatottsága, de így is hatalmas az előnye.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez őrület! Megismétlődött az orosz drón incidens Romániában: újra felszálltak F16-osok, kilőtték a légi fegyvert

Ez őrület! Megismétlődött az orosz drón incidens Romániában: újra felszálltak F16-osok, kilőtték a légi fegyvert

Az utóbbi napokban ez már a negyedik egymást követő alkalom volt, hogy drón sértette meg a román légteret.

BBC
Business Sport Travel Science
French wildfire creates lightning storm as it threatens Bordeaux

French wildfire creates lightning storm as it threatens Bordeaux

"It felt like we were in a warzone," an evacuated resident tells the BBC, as firefighters continue to tackle blazes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 11:36
Fontos változások a közlekedésben a Déli Körvasút fejlesztése miatt – itt vannak a részletek
2026. július 27. 11:02
Mamutfogat találtak a Tiszában – videó
×
×