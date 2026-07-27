Ez a bíró tényleg a csúcson hagyja abba

A 46 éves bíró 2019 óta volt tagja az európai szövetség elitcsapatának, dolgozott a 2021-es Európa-bajnokságon, három évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa-liga-döntőben, két évvel később pedig

a Real Madrid–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-finálét vezényelte.

Tavaly első külföldiként felkérést kapott arra, hogy ő legyen a játékvezető a török bajnokság szuperrangadóján, a Galatasaray és a Fenerbahce között.

Az idei világbajnokságon először a Brazília-Marokkó (1-1) csoportmérkőzést vezette, majd az Algéria-Jordánia (2-1) találkozó következett. Az egyenes kiesés szakaszban a Mexikó-Ecuador (2-0) nyolcaddöntőn dirigált, s végül ő kapta meg a Spanyolország-Argentína (1-0) finálét, ami után kritikákat kapott, amiért a dél-amerikaiak több durvaságát is „elnézte”.