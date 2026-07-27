ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.46
usd:
316.91
bux:
144248.35
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Slavko Vincic szlovén játékvezetõ piros lapot mutat fel az argentin Enzo Fernándeznek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében játszott SpanyolországArgentína mérkõzésen az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én.
Nyitókép: MTI/AP/Pamela Smith

Ez a bíró tényleg a csúcson hagyja abba

Infostart / MTI

Egy héttel a labdarúgó-világbajnokság döntőjét követően bejelentette visszavonulását Slavko Vincic, a finálé játékvezetője.

A 46 éves bíró 2019 óta volt tagja az európai szövetség elitcsapatának, dolgozott a 2021-es Európa-bajnokságon, három évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa-liga-döntőben, két évvel később pedig

a Real Madrid–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-finálét vezényelte.

Tavaly első külföldiként felkérést kapott arra, hogy ő legyen a játékvezető a török bajnokság szuperrangadóján, a Galatasaray és a Fenerbahce között.

Az idei világbajnokságon először a Brazília-Marokkó (1-1) csoportmérkőzést vezette, majd az Algéria-Jordánia (2-1) találkozó következett. Az egyenes kiesés szakaszban a Mexikó-Ecuador (2-0) nyolcaddöntőn dirigált, s végül ő kapta meg a Spanyolország-Argentína (1-0) finálét, ami után kritikákat kapott, amiért a dél-amerikaiak több durvaságát is „elnézte”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Ez a bíró tényleg a csúcson hagyja abba

labdarúgás

bíró

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szongoth Domán az Arénában: engem nem a sztárság érdekel, csak az NHL-ben akarok játszani

Szongoth Domán az Arénában: engem nem a sztárság érdekel, csak az NHL-ben akarok játszani
A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születésű jégkorongozó, akit NHL-es csapat draftolt. Szongoth Domán az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, a Buffalo Sabres fejlesztő táborában nem is az edzések voltak az igazán fontosak, inkább azt figyelték meg a szakemberek, ki milyen emberi értékeket képvisel. Kovács Attila, a magyar szövetség sportigazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy többféle út vezet a csúcsra, és szerinte egy sikeres játékoskarrier a szakmai megbecsülésnél többel is járhat.
Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Sonnevend Pált alkotmánybírónak az Országgyűlés hétfői ülésén. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a választásban.
 

NKA-botrány: amíg Hankó Balázs a parlamentben beszélt, újra nyomozók kopogtattak a Fidesz szervereiért

Magyar Péter napirend előtt: be fogjuk mutatni a teljes orbáni örökséget

Miért csökkent a Tisza Párt népszerűsége? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter parlamenti beszédére

Orbán Viktor: „ez bűncselekmény”

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvágták a lakossági állampapírok kamatát, rögtön meg is érezte a piac – Beszédes számok érkeztek

Megvágták a lakossági állampapírok kamatát, rögtön meg is érezte a piac – Beszédes számok érkeztek

A Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz júliusi kamatvágása előtti napokban kiugró aktivitással vásároltak be a szemfülés befektetők, majd a rá következő héten – ahogyan az várható volt – jócskán visszaestek az állampapír-eladások. Érdekes módon még így is magasabb volt a legutóbbi heti kereslet, mint számos korábbi időszakban, annak ellenére, hogy a legnépszerűbb kötvények már csak 0,5 százalékponttal alacsonyabb kamatozással voltak megvehetők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömegesen hagyják ott Ferihegyet a magyarok: ebből a fővárosból repül most mindenki potom pénzért

Tömegesen hagyják ott Ferihegyet a magyarok: ebből a fővárosból repül most mindenki potom pénzért

Az utazók körében a legnépszerűbb last minute úti célok mind a budapesti, mind a regionális indulások esetében Törökország, Egyiptom, Spanyolország és Görögország maradtak.

BBC
Business Sport Travel Science
Wildfire has 'life of its own', says French minister, with blaze nine miles from Bordeaux outskirts

Wildfire has 'life of its own', says French minister, with blaze nine miles from Bordeaux outskirts

Planes are dropping fire retardant in some areas, with people in the city saying they feel "anxious and fearful".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 15:02
Szongoth Domán az Arénában: engem nem a sztárság érdekel, csak az NHL-ben akarok játszani
2026. július 27. 12:24
Nagy vita a Forma–1-es Magyar Nagydíj után
×
×