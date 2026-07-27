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Szongoth Domán válogatott jégkorongozó és Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Szongoth Domán az Arénában: engem nem a sztárság érdekel, csak az NHL-ben akarok játszani

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születésű jégkorongozó, akit NHL-es csapat draftolt. Szongoth Domán az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, a Buffalo Sabres fejlesztő táborában nem is az edzések voltak az igazán fontosak, inkább azt figyelték meg a szakemberek, ki milyen emberi értékeket képvisel. Kovács Attila, a magyar szövetség sportigazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy többféle út vezet a csúcsra, és szerinte egy sikeres játékoskarrier a szakmai megbecsülésnél többel is járhat.

A fiatal játékosok viselkedését, hozzáállását is éles szemmel figyelték az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres fejlesztő táborában – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szongoth Domán válogatott jégkorongozó, akit néhány hete az ötödik körben, a 156. helyen draftolt a New York állambeli csapat, az olimpiai bajnok cseh Dominik Hasek korábbi klubja.

A jelenleg még a finn KooKoo csapatát erősítő 18 éves játékos hozzátette: egy ilyen fejlesztő tábor nem elsősorban arról szól, hogy a következő szezonban ki kerülhet be az adott csapatba, nem ebből a célból szervezik, hanem inkább az a lényege, hogy emberként ismerjék meg azokat a játékosokat, akiket draftoltak. Mint fogalmazott, az edzéseken igazából „semmi extra nem történt”, csak megnézték a szakemberek, ki hogy dolgozik.

A Buffalo Sabres stábja előbb konditeremben különböző teszteket vezényelt le, majd következtek a jeges edzések. A résztvevőknek megmutatták, hogy zajlik egy kondis edzés egy NHL-es csapatnál, illetve azt is, milyen feladatokat érdemes elvégezni például a nyári felkészülés során.

Aztán a jégen a „harci szint” érvényesült, kisebb játékokban „egymásnak engedték” a fiatalokat. Szongoth Domán elmondása szerint ekkor azt mérték fel, ki hogyan küzd.

Továbbá számos meeting is volt, amelyeken például az egészséges táplálkozás, a megfelelő mentális felkészítés volt a középpontban. Kiemelte, hogy több edzővel, szakemberrel is hosszasan, részletekbe belemenően tudtak egyeztetni, de jutott idő a kikapcsolódásra is, hiszen ellátogathattak a helyi NFL-stadionba.

Szongoth Domán nagyon élvezte, hogy nemcsak edzéseken vettek részt a táborban, hanem „szórakoztató programok” is voltak. A végén természetesen összegezték a tapasztalatokat, levonták a legfőbb tanulságokat és mindenki képbe került azzal kapcsolatban, hogy a draftolás után mi várható a jövőben, mit kell tudni a továbbiakról.

A magyar válogatott jégkorongozó kiemelte az oldott hangulatot és légkört, szó szerint azt mondták neki:

az a legfontosabb, hogy „egy jó arc legyél”. Ugyanis akármilyen jó játékos valaki, „senkit nem akarnak, ha rossz arc kerül a csapatba”.

Szongoth Domán azt szűrte le, a Buffalo Sabresnél elvárják, hogy a játékosok segítsék egymást, figyeljenek a másikra, ugyanakkor van egy „harci szint”, mindent meg kell tenni az előrejutásért, de persze bizonyos határokon belül. Ezt okosan kell csinálni, nem lehet például úgy leütközni a másikat, hogy megsérüljön.

„Az viszont nagyon fontos, hogy lássák, minden egyes korongért megküzdesz. Nyilván csak úgy tudsz eljutni az NHL-es szintre, ha minden nap, minden meccsen, minden edzésen megküzdesz azért a korongért minden egyes szituációban” – magyarázta a KooKoo csapatának játékosa.

„A hoki az első"

Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy többféle út vezethet a csúcsra, és Szongoth Dománnak érdemes lehet végigvenni a korábbi elhíresült példákat. Mint mondta, egyesek „nagyon korán, akcelerált srácként” oda tudtak kerülni a legmagasabb szintre. Kiemelte, hogy Szongoth Domán is egy akcelerált játékos volt, aki már U14-esként az U16-osok és az U18-asok között is „állta a sarat, és nagy sikerrel meg tudta ugrani az összes lépcsőfokot”.

Ugyanakkor arra is volt már példa, hogy egy-egy magyar jégkorongozó nem szerepelt semmilyen utánpótlás-válogatottban, aztán mégis felbukkant a felnőtt válogatottban, és hosszú ideig erőssége volt a nemzeti csapatnak, miközben klubszinten is nagyívű karriert futott be. Kovács Attila megjegyezte: nincs egyetlen jól bevált recept vagy kitaposott út,

a szakmának, a magyar edzőknek pedig komoly felelőssége van abban, hogy figyelembe vegye, ki mikor érik, kinek hogy alakul a serdülése, mert nem szabad elveszíteni egyetlen olyan tehetséget sem, aki a magyar jégkorongnak értékes lehet a jövőben.

Szongoth Domán beszélt arról is, hogy az elmúlt években ért el több olyan mérföldkövet, amelyeket korábban célként tűzött ki maga elé. Ezzel járhat egyfajta ismertség, sztárság is. Azt tapasztalja, hogy most többen érdeklődnek iránta. Mint fogalmazott, gyermekként sokan álmodoznak arról, hogy nagy sztárok lesznek, és arra vágynak, hogy mindenki ismerje őket. Azt gondolja, az utóbbi időben „kisebb formában” ezt megkapta, de most már nem az a célja, hogy sztár legyen, hanem az NHL-ben szeretne játszani.

Persze ha valaki bemutatkozik, majd rendszeresen jégre lép az NHL-ben, az együtt jár az ismertséggel és a felfokozott érdeklődéssel, Szongoth Domán azonban egyáltalán nem erre akar építeni. Kiemelte, hogy számára

a család mellett a hoki az első, és a sztárság ezt akár háttérbe is szoríthatja, amit nagyon nem szeretne.

Hozzátette: nem az a típus, aki teljesen elzárkózik a social médiától, csak szerinte tudni kell tartani a mértéket, a határokat. „Az is egy fontos feladatom lesz a következő években, hogy a kettő között megtaláljam a különbséget, és tudjam ezt jól menedzselni mentálisan, mert ez így sok volt nekem mostanában” – mondta Szongoth Domán.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Sport    Szongoth Domán az Arénában: engem nem a sztárság érdekel, csak az NHL-ben akarok játszani

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Szongoth Domán az Arénában: engem nem a sztárság érdekel, csak az NHL-ben akarok játszani

Szongoth Domán az Arénában: engem nem a sztárság érdekel, csak az NHL-ben akarok játszani
A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születésű jégkorongozó, akit NHL-es csapat draftolt. Szongoth Domán az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, a Buffalo Sabres fejlesztő táborában nem is az edzések voltak az igazán fontosak, inkább azt figyelték meg a szakemberek, ki milyen emberi értékeket képvisel. Kovács Attila, a magyar szövetség sportigazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy többféle út vezet a csúcsra, és szerinte egy sikeres játékoskarrier a szakmai megbecsülésnél többel is járhat.
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