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Nyitókép: Michael H/Getty Images

L. Simon László lemondást követel egy közel félmilliárdos támogatás miatt

Infostart / MTI

Orbán János Dénes költőt, prózaírót a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagságáról való lemondására kéri L. Simon László, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője szerdai Facebook-bejegyzésében.

L. Simon László azt írta, hogy ami a napokban napvilágot látott Orbán János Dénes pénzügyeivel kapcsolatban, az a teljes magyar irodalmi életet joggal sokkolta.

Mindannyian tisztában vagyunk a folyóiratok honoráriumaival, a könyvkiadás pénzügyi hátterével, a színházi élet szerzői, rendezői díjaival – emlékeztetett, kiemelve:

„én egyetlenegy olyan emberrel sem beszéltem, aki OJD közpénzből finanszírozott jogdíjait piaci mértékűnek, vagy etikailag, szakmailag vállalhatónak tartotta volna”.

„Néhány operett librettójára közel félmilliárdot felvenni egy olyan állami szervezettől, amelyben az egyik aláíró a szerző élettársa, későbbi felesége volt, még akkor is etikátlan lenne, ha az ár piacilag kikezdhetetlen lenne” – hangsúlyozta L. Simon László, hozzátéve: de az ár nem kikezdhetetlen, sőt, kirívóan aránytalan, bármit is mondjon róla maga a szerző.

Az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője arra kérte Orbán János Dénest, hogy az MMA-t ezzel az üggyel ne terhelje, s azt látná a legelegánsabbnak, ha a tagságáról lemondana.

Orbán János Dénesről a Prae.hu irodalmi lap írta meg vasárnap, hogy a szakmai vezetése alatt álló Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) több mint négyszáz millió forintért vásárolta meg kilenc művének, operettlibrettójának felhasználási jogait. A 24.hu információja szerint a Budapesti Operettszínház 90, a KMTG 422 millió forintot fizetett Orbán János Dénesnek a műveiért. Az Operettszínház és a KMTG ügyvezetője ugyanaz a személy, Rózsás Péter. A KMTG ügyvezetője 2025. július 21-ig Tódor Szidónia Ágota volt, Orbán János Dénes felesége – írta a Magyar Hang az Opten céginformációs rendszer adataira hivatkozva.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebookon azt közölte, hogy visszaszereztek 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna a KMTG-nek. A bejegyzés szerint a cél új operettek megírása, fordítása és külföldi bemutatása lett volna, a támogatást még Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a szervezetnek.

A miniszter azt írta, hogy kapcsolatba léptek az érintett állami céggel, és ennek segítségével a teljes 1,3 milliárd forintos támogatást „vissza tudták szerezni”. Az ügyben további vizsgálatokat folytatnak.

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Kezdőlap    Belföld    L. Simon László lemondást követel egy közel félmilliárdos támogatás miatt

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