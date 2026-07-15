Magyar Péter sem hagyta szó nélkül Szijjártó Péter távozását

Mint arról az Infostart is beszámolt, Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a jövőben a BYD-nál tölt majd be globális, nemzetközi pozíciót.

„Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése” – reagált a miniszterelnök szerdán arra, hogy Szijjártó Péter volt külügyminiszter lemondott parlamenti mandátumáról, és a BYD-nél folytatja a munkát.

Magyar Péter kormányfő Facebook-oldalán azt írta: Szijjártó Péter, a „korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter” ma hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a politikából, és egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat.

„Az eddigiekhez képest annyi lesz a különbség, hogy mostantól ugyanazért a »munkáért« nem a magyar emberek fizetik majd Szijjártó Pétert, hanem a tényleges munkáltatója” – tette hozzá.