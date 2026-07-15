Figyelmeztetést adott ki a tisztifőorvos Schobert Norbert kijelentése után

Schobert Norbert korábban egy interjúban beszélt arról, hogy felesége, Rubint Réka daganatos betegségének kezelése mellett állatpatikában kapható féreghajtót is alkalmaznak. Elmondása szerint a készítmény kedvező hatással van felesége állapotára – idézte fel az Index.

Erre reagálva figyelmeztetést adott ki Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy az ivermectin- vagy fenbendazoltartalmú állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat tudományos bizonyítékok nem támasztják alá,

használatuk pedig közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét.

A közleményben arról ír, hogy a daganatos betegséggel élők és családtagjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ezért érthető, hogy minden lehetséges gyógyulási lehetőséget szeretnének megismerni. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy egészségügyi döntéseiket kizárólag tudományosan igazolt, hiteles információkra alapozzák, ne pedig az interneten terjedő, megalapozatlan állításokra.

Oroszi Beatrix nyomatékosította, hogy nincs tudományos bizonyíték az ivermectin vagy a fenbendazol biztonságos és hatékony alkalmazására daganatos betegségek esetén. Hangsúlyozta továbbá, hogy az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, használatuk súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. Emellett a bizonyított hatásosságú rákellenes kezelések késedelme vagy megszakítása jelentősen ronthatja a gyógyulás esélyeit.

A közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és gyedi gyógyulástörténetek nem minősülnek hiteles orvosi bizonyítéknak

– emelte ki a tisztifőorvos a közleményben, aláhúzva, hogy egy gyógyszer vagy kezelési eljárás hatásosságát és biztonságosságát kizárólag megfelelően megtervezett klinikai vizsgálatok igazolhatják.

Oroszi Beatrix arra kéri a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, hogy bármilyen új készítmény vagy alternatív kezelési módszer alkalmazása előtt minden esetben konzultáljanak kezelőorvosukkal. A kezelőorvos ismeri a beteg állapotát, az alkalmazott terápiát és az esetleges kockázatokat, ezért kizárólag ő tud személyre szabott, felelős szakmai tanácsot adni.

Egészségügyi kérdésekben hiteles információforrásnak az egészségügyi szakemberek, az illetékes hatóságok és a szakmai szervezetek tekinthetők, amelyek ajánlásaikat a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokra, szakmai irányelvekre és folyamatosan értékelt klinikai tapasztalatokra alapozzák.

A tisztifőorvos a média, a közéleti szereplők és az online tartalomkészítők figyelmét is felhívta, hogy különösen nagy felelősséggel járjanak el egészségügyi témákban.

A széles nyilvánossághoz eljutó, tudományosan nem megalapozott állítások befolyásolhatják a betegek döntéseit, megalapozatlan reményt kelthetnek, és veszélyeztethetik a biztonságos betegellátást.

A közlemény szerint az egészségügyi hatóságok a jövőben is kiemelt figyelemmel kísérik a lakosság egészségét érintő félretájékoztatásokat, és a betegek biztonságának védelme érdekében minden rendelkezésükre álló szakmai és jogi eszközzel fellépnek.

Oroszi Beatrix úgy fogalmazott, a daganatos betegek biztonsága közös felelősség, a legfontosabb cél pedig, hogy minden beteg olyan kezeléshez és olyan tájékoztatáshoz jusson, amelynek hatásosságát és biztonságosságát tudományos bizonyítékok támasztják alá.