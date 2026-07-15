Világsztár sportoló lett a budapesti világdöntő egyik hangja is – exkluzív

Kedden győzött a Nemzeti Atlétikai Központban a 16. Gyulai István Memorialon, szerdán pedig belvárosi videóklip forgatás is szerepelt Duplantis programjában. Ő adja elő ugyanis a hivatalos dalát a szeptemberi budapesti világdöntőnek, amelyet először rendeznek meg.

Az InfoRádiónak adott interjúban már csak ezért is különlegesnek nevezte az eseményt, emellett, ahogy a tavalyi Gyulai Memorialon, szeretne ismét világcsúcsot dönteni Budapesten.

Duplantis nem volt teljesen elégedett a kedden elért 607 centis eredményével. Mint mondta, a nekifutása nem volt az igazi, de azért örült, hogy ismét remek közönség előtt győzhetett a Nemzeti Atlétikai Központban.

Az InfoRádiónak röviden beszélt a szerdai programjáról is. Elmondta, hogy megnézte a Halászbástyát és a Hősök terén is járt, ez utóbbi helyen nyilatkozott a magyar médiának.

InfoRádió/Farkas Dávi

Az új zene számáról megjegyezte, hogy ehhez hasonló dalt még nem nagyon készített eddig, ezért is nagyon élvezte a stúdiómunkát. Előzetesen több futballvilágbajnoki himnuszt is meghallgatott, és magyar zenékkel, így például DESH dalaival is megismerkedett. A mű írása közben pedig a célja az volt, hogy áradjon belőle az energia és a saját sporttal összefüggő érzelmeit meg tudja jeleníteni a számban.

Elárulta azt is, hogy vasárnap este a spanyol labdarúgó-válogatott vb-címére számít az amerikai csúcseseményen.

Duplantis kétszeres olimpiai bajnok, szabadtéren három, fedett pályán négy vb-címet gyűjtött eddig. Jelenleg 631 centivel tartja a világcsúcsot. Az InfoRádióban is hangsúlyozta, hogy saját maga legjobb változata szeretne lenni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.