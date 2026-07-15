Elhunyt a legendás Öcsi bácsi

A hazai szövetség közösségi oldalának szerdai híre felidézte: Szántó a nyolcvanas évek végén került a juniorválogatott élére, illetve Papp László mellé a magyar felnőttválogatott ringsarkába, majd az 1992-es barcelonai olimpiát követően lett ő a szövetségi kapitány.

Ahogy a Nemzeti Sport fogalmaz: „Barcelona után a kezébe került a karmesteri pálca, és egészen az athéni játékokig, tizenkét éven át az ő jellegzetes, rekedt hangján szóltak a taktikai utasítások a kilencvenes-kétezres évek nagy generációja, Kokó, Madár és a többiek felé”.

Az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak, ezt a posztot 12 éven keresztül, egészen az athéni játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok lett. Utóbbi 2000-ben Sydneyben ötkarikás bronzérmet nyert.

Szántó Imre, „Öcsi bácsi” az elmúlt években már visszavonultan élt, tavaly még ott volt a Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi ünnepségén, mint ahogyan tavasszal Papp László 100. születésnapján is, akkor már betegen.