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Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Gyulay Zsolt az Arénában: telt ház lesz, a Hungaroring verhetetlen ár/érték arányban

Infostart / InfoRádió

Ezúttal is telt ház lesz is a Hungaroringen, a Forma–1-es Magyar Nagydíjon – jelezte az InfoRádióban Gyulay Zsolt, hozzátéve: a csütörtöki napra kitaláltak egy extra programot, a Fanzone-jegyet. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra is, hogy az óriási felelősség a rendezés, a túl sok és a túl kevés víz is okozhat komoly nehézségeket a pályán.

„Pénteken, szombaton és vasárnap már telt házzal megyünk, és mivel szerettünk volna bővülni, ezért a csütörtöki napra kitaláltuk azt a fajta szurkolói élményt, hogy nem kell hozzá hétvégi jegy, hanem 35 euróért egy Fanzone-jeggyel be lehet jönni” – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Gyulay Zsolt, a Hungaroring és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a július 26-i Magyar Nagydíjról.

Alapvetően ez egy délutáni program, van egy pályaprogram, de van egy Fanzone-program is, ahol F2-es F3-as pilóták vannak a színpadon, ott vannak a szimulátorok, ki lehet próbálni őket. Így teljes szurkolói élményt nyújt, hiszen nyitva van a közösségi tér, meg lehet nézni a gyorsteszteket, a pályán lévő programokat. Ez egy igazi kuriózum, és nagyon jó hangulat lesz már csütörtökön is – tette hozzá.

Eközben pedig érkeznek a csapatok,

hiszen általában a következő hét első napjaiban jönnek, de csütörtökre mindenkinek kötelezően ide kell érnie. „Most hétvégén Spában van a futam, de szerintem utána már hajnalban ott lesznek a kamionok, és folyamatosan érkeznek. Nekem az mindig egy nagy élmény, hogy hétfőn, kedden, szerdán mit pakolnak össze. A teljes logisztika is megváltozott, most már daruznak, és az tényleg egy látványos dolog, hiszen a paddock, illetve a depó 19 méterrel kiszélesedett, elképesztő, egy hídszerkezettel, és alulról pakolják föl a motorhome-okat. Ez is egy látványos dolog, de csütörtökre már mindennek készen kell állnia” – fogalmazott Gyulay Zsolt.

A kérdésre, hogy az időjárás okozhat-e problémát, hiszen az elmúlt hetek a szárazságról szóltak, és korábban volt olyan év, amikor vízkorlátozást is be kellett vezetni, azt felelte:

az időjárás mindig okozhat problémát egy olyan rendezvényen, ahol egy hétvégén 300 ezer ember van.

Tehát ez egy óriási felelősség: a vízhiány is okozhat gondot, de a sok víz is, például amikor hajnalban a parkolók eláznak, és akkor a helyi gazdák traktorral mentik ki az autókat. „Rengeteg olyan szituáció volt, ahogy visszaemlékszem az elmúlt 16 évre, amikor az időjárás komoly gondokat okozott” – mondta.

Volt olyan is, hogy felhőszakadás zúdult le nem sokkal a versenyhétvége előtt. „Tavalyelőtt, amikor elkészült a gyönyörű szépen a hátsó rész, az a hosszú lépcső, akkor történt egy olyan felhőszakadás, hogy a fél hegyet lehozta a Super Gold mögé. Már kipakoltak a vendéglátóegységek, már minden gyönyörű volt, és akkor gyakorlatilag egy sárlavina elöntötte az egészet. Az egy nagyon szomorú pillanat volt. De tavaly például a sajtócentrumot öntötte el a szennyvíz az utolsó pillanatban, elképesztő dolgok voltak már itt” – mondta, kiemelve, hogy egy ilyen nagy rendezvényen annyi minden történhet sajnos, és történik is.

„De ezt a szurkolóknak nem kell látniuk, ezek mindig a szervezők megoldandó feladatai közé tartoznak, úgyhogy ilyen formában reméljük, idén elkerülnek minket a hasonló gondok” – fűzte hozzá az InfoRádió Aréna című műsorában Gyulay Zsolt, a Hungaroring és a MOB elnöke, aki hangsúlyozta: a Magyar Nagydíj verhetetlen ár/érték arányt hoz a Forma–1-es futamhoz képest, hiszen olcsónak számítunk, például az osztrák futamhoz képest minőségi a kínálat, és egy világváros, Budapest közvetlen közelében van a verseny, ami vonzza a turistákat.

Az interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

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Kezdőlap    Sport    Gyulay Zsolt az Arénában: telt ház lesz, a Hungaroring verhetetlen ár/érték arányban

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